Франція завершила «марокканську казку» та вдруге поспіль вийшла до фіналу мундіалю: відеоогляд матчу

У середу, 14 грудня, визначився другий фіналіст чемпіонату світу з футболу. У Аль-Хорі на стадіоні «Ель Байт» зійшлися чинний чемпіон світу, збірна Франції, яка обіграла на попередніх стадіях Польщу (3:1) та Англію (2:1), а також головна сенсація нинішньої першості, команда Марокко, яка пройшла по пенальті Іспанію (основний час — 0:0) та вибила у чвертьфіналі Португалію з Криштіану Роналду (1:0).

ЧС-2022. ½ фіналу

Франція — Марокко — 2:0

Голи: Ернандес (5), Коло Муані (80).

Збірна Марокко, вийшовши до півфіналу, і так стрибнула вище голови, ставши першою африканською командою, що дійшла настільки далеко на мундіалі. Грою підопічних Валіда Реграгі захоплювалися фахівці, називаючи її «казкою», але багато вболівальників також критикували «атлаських левів» за надто великий акцент на обороні. Утім, така тактика давала результат — у десяти останніх матчах марокканці пропустили лише один м'яч, від Канади у третьому турі групового етапу, та й той забили у свої ворота.

Утім, підопічні Дідьє Дешама швиденько поставили вискочок із півночі африканського континтенту на місце й уже в дебюті відкрили рахунок. Після прострілу Грізманна та невдалої спроби пробити Фофани м'яч відскочив до Ернандеса, який зблизька пробив повз воротаря. До речі, починаючи з ЧС-1998 чотири з п'яти голів «трикольорових» у півфіналах чемпіонатів світу забивали захисники — дивовижна результативність…

До честі підопічних Валіда Реграгі, рук вони не опустили й цілком могли розраховувати на гол у відповідь, але бездоганно в рамці діяв голкіпер «трикольорових» Льоріс, а перед самою перервою на допомогу французам прийшла стійка після неймовірного удару Ель Яміка через себе.

Другий тайм марокканці розпочали дуже потужно, накочуючи одна за одною атаки на ворота іменитого суперника. Закралася думка, що їм вдасться відігратися, але французи вистояли й на 80-й хвилині закрили питання про переможця. Коло Муані, який тільки вийшов на заміну, першим же дотиком відправив м'яча у ворота після відскоку, забивши свій дебютний гол за «трикольорових» — і відразу в півфіналі чемпіонату світу!

Довести матч до фінального свистка без нервів було справою техніки, з якою у французів усе гаразд, тож «трикольорові» продовжують відстоювати свій чемпіонський титул. Підопічні Дідьє Дешама готові замахнутися на третій в історії своєї країни Кубок світу та стати першою з 1962 року збірною, після Бразилії, якій вдалося відстояти чемпіонське звання.

Додамо, що матч за третє місце Хорватія — Марокко пройде 17 грудня у Досі, а фінал Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня в Лусаїлі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду прийняв рішення про виступ за збірну Португалії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022.

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