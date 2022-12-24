Новорічний салат «Мандариновий шок»: гості зметуть зі столу за лічені хвилини
Можливо для когось це поєднання інгредієнтів у салаті здасться дивним. Але мікс соленого і солодкого у ньому настільки вдалий, що салат виходить дуже смачним і соковитим, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук. Це по-справжньому новорічний салат і від нього не відірватися — перевірено! Обов'язково приготуйте його.
Інгредієнти:
Крабові палички — 200−250 г
Мандарини — 5 шт. (середні)
Варені яйця — 5 шт.
Консервована кукурудза — 1 банка
Твердий сир — 200 г
Часник — 2 зубчики (за бажанням)
Майонез — 150 г
Сіль — на смак.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату з мандаринами, чері та креветками до новорічного столу.
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