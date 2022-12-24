Новорічний салат «Мандариновий шок»: гості зметуть зі столу за лічені хвилини

Можливо для когось це поєднання інгредієнтів у салаті здасться дивним. Але мікс соленого і солодкого у ньому настільки вдалий, що салат виходить дуже смачним і соковитим, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук. Це по-справжньому новорічний салат і від нього не відірватися — перевірено! Обов'язково приготуйте його.

Інгредієнти: Крабові палички — 200−250 г

Мандарини — 5 шт. (середні)

Варені яйця — 5 шт.

Консервована кукурудза — 1 банка

Твердий сир — 200 г

Часник — 2 зубчики (за бажанням)

Майонез — 150 г

Сіль — на смак.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату з мандаринами, чері та креветками до новорічного столу.

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