39.33 / 40.10 41.04 / 41.88
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Новорічний салат «Мандариновий шок»: гості зметуть зі столу за лічені хвилини

18:30 24 грудня 2022
салат Мандариновий шок

Можливо для когось це поєднання інгредієнтів у салаті здасться дивним. Але мікс соленого і солодкого у ньому настільки вдалий, що салат виходить дуже смачним і соковитим, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук. Це по-справжньому новорічний салат і від нього не відірватися — перевірено! Обов'язково приготуйте його.

Інгредієнти:

Крабові палички — 200−250 г
Мандарини — 5 шт. (середні)
Варені яйця — 5 шт.
Консервована кукурудза — 1 банка
Твердий сир — 200 г
Часник — 2 зубчики (за бажанням)
Майонез — 150 г
Сіль — на смак.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату з мандаринами, чері та креветками до новорічного столу.

Читайте також: Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

регіна тодоренко

Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Скумбрія з овочами

Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

пампушки

Ці пампушки дійсно тануть у роті: приготуйте до різдвяного столу

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту