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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Розмір: 63×15 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Знаєте, кого називають фундатором єгиптології? Ні? Я раніше також цього не знав. Навіть багато разів буваючи в Єгипті і встигнувши відвідати чи не всі найзнаменитіші історичні місця в цій дивовижній країні. Адже знати практично неможливо. Так ось. Засновником єгиптології прийнято вважати французького історика та лінгвіста Жана-Франсуа Шампольона.
Жан славився своєю обдарованістю з раннього дитинства. У це важко повірити, але вже у 19 років він став професором історії. Завдяки саме його розшифровці тексту Розетського каменю вчені навчилися читати стародавні єгипетські ієрогліфи.
Жан-Франсуа народився 23 грудня 1790 року у місті Фіжак на півдні Франції. У сім'ї із семи дітей Жан був молодшим. (До речі, у моїй сім'ї теж було семеро дітей і я був наймолодшим із них.) З дитинства він виявив вражаючі лінгвістичні здібності і вже у 16 років, оволодівши знанням 12 мов, Жан написав наукову працю «Єгипет при фараонах», яку представив у Гренобльській Академії. У 19 років Шампольон став професором історії у Греноблі. У 20 років він уже вільно володів 20 мовами, у тому числі санскритом, китайською, сирійською, коптською, перською, арамейською та іншими.
Той факт, що предметом своїх юнацьких досліджень Жан-Франсуа обрав Єгипет, аж ніяк не випадковий. Адже саме в той час (у 1798−1801 роках) Наполеон Бонапарт здійснив свою Єгипетську кампанію і у французькому суспільстві різко зріс інтерес до Стародавнього Єгипту. До речі, дослідження Жана-Франсуа Наполеон зацікавився особисто. Коли імператор повернувся з Ельби, брат Жана Франсуа Жак-Жозеф став його секретарем. Наполеон кілька разів запрошував до себе молодого єгиптолога Шампольона і розмовляв з ним про давньосхідні мови.
За це близьке знайомство з Наполеоном Шампольйон пізніше був відправлений на заслання, позбувся посади професора та можливості проживання у Греноблі. 1821 року він переїхав до Парижа. Всі ці роки Жан-Франсуа шукав ключі до розшифрування єгипетських ієрогліфів. Інтерес до цих досліджень значно посилився після відкриття Роззеттського каменю. У 1824 році з'явилася чергова праця Жана-Франсуа про дослідження елементів давньоєгипетського листа, який започаткував єгиптологію як науки. Приблизно у той самий період Шампольон систематизував єгипетську міфологію.
Найдивовижніше полягає в тому, що всі свої відкриття Шампольон зробив, не відвідуючи Єгипту. І лише після створення ним у 1826 році музею єгипетських старожитностей Шампольон у 1828−1829 роках вперше побував у Єгипті та Нубії (історична область на території сучасного Єгипту та Судану). Під час експедиції йому вдалося зібрати чимало археологічних цінностей та вивчити величезну кількість написів. Однак на те, щоб систематизувати результати цієї експедиції, ні сил, ні часу відомого вченого вже не вистачило. У поїздці він підірвав здоров'я та несподівано пішов із життя у 41-річному віці. Після його смерті вийшли шість томів наукових праць, що ґрунтуються на записках і рукописах Шампольона саме з цієї поїздки. Його головною лінгвістичною працею визнано «Єгипетську граматику», яка також побачила світ вже після його відходу…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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