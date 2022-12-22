27 грудня 2022

У німецькій землі Баден-Вюртемберг є невелике містечко під назвою Вайнсберг. У ньому проживає трохи більше десяти тисяч людей. Історія цього стародавнього містечка бере свої витоки ще з початку минулого тисячоліття. І є в цій історії сторінка, яка зробила Вайнсберга знаменитим на всю країну. Пов'язана вона з облогою Вайнсберга першим королем Німеччини з династії Гогенштауфен Конрадом III у 1140 році. На честь подвигу, який здійснили під час драматичних подій місцеві жінки, головна міська фортеця була названа Вайбертройє, що в перекладі звучить як «жіноча вірність».

Конрад III (1093−1152) був другим сином герцога Швабії Фрідріха I фон Штауфена та дочки імператора Священної Римської імперії Генріха IV Агнеси Франконської. У 1127 році Конрад став королем Швабії та Франконії, історичних областей на південному заході та південному сході сучасної Німеччини, проте з низки причин відразу він не був коронований. Коронували Конрада III лише 13 березня 1138 року. Цю коронацію визнали Франконія, Швабія та Лотарингія. Однак Конраду дуже хотілося також заволодіти Саксонією та Баварією. І тоді він вирішив піти на них війною.

У 1140 Конрад зі своїм військом обложив місто Вайнсберг. Як правило, міста того часу були головною фортецею, навколо якої будувалися будинки городян. Жителі Вайнсберга відчайдушно чинили опір переважаючим силам. Тоді Конрад, роздратований такою завзятістю захисників міста, засудив до смерті всіх чоловіків. Залишити фортецю він дозволив лише жінкам. При цьому, гарантуючи їм життя, він дозволив взяти все найцінніше, що вони могли забрати.

Жінки обложеної фортеці несподівано з вдячністю скористалися такою пропозицією. Здивований король побачив жінок, які виходили з міста, які несли на своїх плечах… чоловіків! Конрад III був настільки вражений виглядом незвичайної ходи, що вирішив стримати цю обіцянку. Цим вчинком король прославив своє ім'я у віках. Ну, а жінкам Вайнсберга вдалося зробити, начебто, неможливе. На честь їхнього подвигу головний замок міста було названо «Жіноча вірність». Щоправда, сьогодні від замку, що височіє над Вайнсбергом, залишилися лише мальовничі руїни. Але пам'ять про унікальний жіночий вчинок досі живе у місцевих переказах.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.