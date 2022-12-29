1 січня 2023

Він жив на очах у всього людства. І все людство захоплювалося ним протягом усього його життя. І пам'ятати буде його завжди. Тому що великих в історії багато, але таких великих, як він одиниці. Це все — про легендарного Пеле. Людину, яку називали Королем футболу.

Майбутнього футболіста під час народження назвали Едсоном — на честь знаменитого винахідника Томаса Едісона. У сім'ї хлопчика називали Діко. А вже у шкільні роки за ним закріпилося прізвисько Пеле. На той час улюбленим гравцем Едсона був воротар «Васко да Гами» Біле. Але оскільки він неправильно вимовляв прізвище свого кумира, то виходило Пеле. Ось так за Едсоном і закріпилося відоме прізвисько.

У червні 1958 року сімнадцятирічний Пеле забив два голи у фіналі чемпіонату світу і допоміг Бразилії обіграти Швецію — 5:2. А за рік майбутнього Короля футболу забрали до армії. «В армії я навчився готувати, поважати людей, прати, гладити та все інше. Ще нас вчили, як виживати у джунглях. Але найголовніше, чому я там навчився — це дисципліна, яка, безумовно, дуже допомогла мені у футболі. Я не даремно витратив час», — згадував той час Пеле.

У 1960-ті роки, за опитуваннями населення, у різних куточках світу 95 людей зі 100 знали, хто такий Пеле. Популярність футболіста була настільки величезною, що 1969 року під час турне бразильського «Сантоса» Африкою він зумів зупинити війну в Нігерії. У країні на 48 годин припинили бойові дії, щоб і урядові війська, і повстанці змогли подивитися гру самого (!) Пеле. Конфліктуючі сторони зібралися на стадіоні в Лагосі та разом дивилися матч «Сантоса» зі збірною Нігерії.

19 листопада 1969 року Пеле забив свій 1000 гол. За 13 хвилин до кінця гри суддя призначив пенальті у ворота «Васко да Гама». Пеле не збирається виконувати 11-метровий. Але 70 тисяч глядачів вимагали, щоби він на їхніх очах забив свій ювілейний гол. І Пеле довелося це зробити. Міністерство зв'язку Бразилії з цього приводу випустило поштову марку. А бразильці відтоді щороку відзначають 19 листопада як День Пеле.

У 1975 році після переїзду до Нью-Йорка Пеле вирішив вивчити англійську мову, поки гратиме за футбольний клуб «Космос». Пеле записався в мовну школу для дорослих, де зустрів учасника «Бітлз» Джона Леннона, який на той час теж жив у Нью-Йорку. Правда, Леннон вчив японську мову.

1981 року Пеле знявся у голлівудському фільмі «Втеча до перемоги», присвяченому легендарному футбольному матчу між командами союзних військовополонених та охоронців концтаборів під час Другої світової війни. Головну роль — воротаря команди полонених — зіграв Сільвестр Сталлоне. В одній зі сцен 41-річний Пеле забив гол акробатичним ударом у стрибку, причому дубля не знадобилося. Пізніше в інтерв'ю Пеле стверджував, що, за задумом авторів фільму, він мав грати воротаря, а Сталлоне — нападаючого, але сценарій довелося переписати, оскільки Сільвестру ніяк не вдавалося влучити по м'ячу.

Коли Едсон написав автобіографічну книгу «Я — Пеле», багато неписьменних бразильців спеціально почали вчитися грамоті, щоб самостійно прочитати його мемуари.

«У нашому житті все — гра, — любив повторювати Пеле. — Я дуже люблю людей. Дарувати їм емоції, віддавати щось — це найбільший Божий дар, яким я нагороджений… Але знаєте, що найважливіше в нашому житті? Залишатися справжньою людиною…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.