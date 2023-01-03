Картопляний торт з пікантною начинкою — страва, яка стане для вас відкриттям

З картоплею можна приготувати безліч страв, наприклад, зробити запіканку у вершковому соусі.

А можна зробити окремі коржі, перекласти їх начинкою та зробити картопляний торт. Рецепт цієї страви пропонує shuba.life.

Інгредієнти: Для млинців: Картопля — 1 кг;

Яйця — 2 шт.;

Борошно пшеничне — 100 г;

Сіль — 10 г;

Перець чорний мелений — за смаком;

Олія соняшникова — 100 мл. Для начинки: Яйця — 4 шт.;

Плавлений сир — 4 шт.;

Часник, зубчики — 3 шт.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Майонез — 150 г.

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Приготування: Картоплю натерти на дрібній терці, додати сіль, перець, яйця, борошно і добре перемішати.

На розігріту з олією пательню викласти картопляну масу тонким шаром, обсмажили по дві хвилини з обох боків до золотистої скоринки. Має вийти близько 10 картопляних млинців.

Для начинки натерти варені яйця, плавлений сир та подрібнити часник. Додати сіль, перець, майонез і перемішати. До речі, начинку можна робити будь-якою — з грибами, м'ясом, рибою, овочеву…

Охолоджені картопляні млинці змастити начинкою і скласти у вигляді торта. Поставити на кілька годин у холодильник просочитися.

Про те, як приготувати хіт подільської кухні — картоплю по-уланівськи, читайте на нашому сайті.

Фото https://shuba.life

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