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Картопляний торт з пікантною начинкою — страва, яка стане для вас відкриттям

14:47 3 січня 2023
Картопляний торт

З картоплею можна приготувати безліч страв, наприклад, зробити запіканку у вершковому соусі.

А можна зробити окремі коржі, перекласти їх начинкою та зробити картопляний торт. Рецепт цієї страви пропонує shuba.life.

Інгредієнти:

Для млинців:

  • Картопля — 1 кг;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Борошно пшеничне — 100 г;
  • Сіль — 10 г;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Олія соняшникова — 100 мл.

Для начинки:

  • Яйця — 4 шт.;
  • Плавлений сир — 4 шт.;
  • Часник, зубчики — 3 шт.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Майонез — 150 г.

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Приготування:

  • Картоплю натерти на дрібній терці, додати сіль, перець, яйця, борошно і добре перемішати.
  • На розігріту з олією пательню викласти картопляну масу тонким шаром, обсмажили по дві хвилини з обох боків до золотистої скоринки. Має вийти близько 10 картопляних млинців.
  • Для начинки натерти варені яйця, плавлений сир та подрібнити часник. Додати сіль, перець, майонез і перемішати. До речі, начинку можна робити будь-якою — з грибами, м'ясом, рибою, овочеву…
  • Охолоджені картопляні млинці змастити начинкою і скласти у вигляді торта. Поставити на кілька годин у холодильник просочитися.

Про те, як приготувати хіт подільської кухні — картоплю по-уланівськи, читайте на нашому сайті.

Фото https://shuba.life

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