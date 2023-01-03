Картопляний торт з пікантною начинкою — страва, яка стане для вас відкриттям
З картоплею можна приготувати безліч страв, наприклад, зробити запіканку у вершковому соусі.
А можна зробити окремі коржі, перекласти їх начинкою та зробити картопляний торт. Рецепт цієї страви пропонує shuba.life.
Інгредієнти:
Для млинців:
- Картопля — 1 кг;
- Яйця — 2 шт.;
- Борошно пшеничне — 100 г;
- Сіль — 10 г;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Олія соняшникова — 100 мл.
Для начинки:
- Яйця — 4 шт.;
- Плавлений сир — 4 шт.;
- Часник, зубчики — 3 шт.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Майонез — 150 г.
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Приготування:
- Картоплю натерти на дрібній терці, додати сіль, перець, яйця, борошно і добре перемішати.
- На розігріту з олією пательню викласти картопляну масу тонким шаром, обсмажили по дві хвилини з обох боків до золотистої скоринки. Має вийти близько 10 картопляних млинців.
- Для начинки натерти варені яйця, плавлений сир та подрібнити часник. Додати сіль, перець, майонез і перемішати. До речі, начинку можна робити будь-якою — з грибами, м'ясом, рибою, овочеву…
- Охолоджені картопляні млинці змастити начинкою і скласти у вигляді торта. Поставити на кілька годин у холодильник просочитися.
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Фото https://shuba.life89
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