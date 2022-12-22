Гірчична картопля по-німецьки: простий гарнір до улюблених м'ясних страв
Без картоплі, мабуть, не обходиться жодна кухня світу. Більшою чи меншою мірою її люблять усі. Кожна господиня має кілька своїх рецептів цікавих страв з цього овочу.
У «Кухні народів світу» пропонують приготувати одну зі страв німецької кухні — з гірчицею. Таку картоплю можна подавати як самостійну страву та як гарнір, наприклад, до м'яса чи копчених ковбасок.
Інгредієнти:
- картопля — 500 гр
- оцет винний — 1 год л
- олія рослинна — 30 мл
- гірчиця зерниста — 1 ст л
- сіль, перець — за смаком
- зелень (петрушка, зелена цибуля) — ¼ пучка
Приготування:
1. Картоплю очистити та нарізати на 2−4 частини, залити водою й варити на невеликому вогні до готовності близько 15−20 хв.
2. Зелень дрібно порубати. Для соусу змішати зернисту гірчицю з оливковою олією та винним оцтом. Додати сіль та чорний мелений перець
3. Злити воду з готової картоплі, заправити соусом, посипати зеленню та акуратно перемішати.
Раніше ми розповідали, як приготувати картоплю по-уланівськи, якою славиться Вінниччина.
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