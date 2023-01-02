Які країни приймають українців без закордонного паспорту

Із початком повномасштабного російського нападу на Україну багато громадян виїжджали з місць активних бойових дій та покидали свої домівки поспіхом, іноді навіть не встигаючи зібрати найнеобхідніше, у тому числі документи. Тому Польща та інші країни Європи приймали вимушених біженців навіть без необхідних документів, на підставі внутрішнього паспорту та ID-картки.

Такі громадяни можуть звернутися до будь-якого посольства чи консульства України за кордоном та оформити посвідчення особи для повернення в Україну. Цей документ може посвідчити особу, підтвердити українське громадянство України, а також дає право на в’їзд (повернення) в Україну, зазначає видання UkrainianInPoland.

Наразі міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило та узгодило механізм в’їзду та перебування в третіх країнах для українців, які з певних причин не мають на руках паспорту громадянина України та основним документом яких є посвідчення на повернення в Україну. Згідно з відомчим рішенням, громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть ним скористатися, щоб повернутися на Батьківщину через території третіх країн.

Нині посвідки на повернення до України визнаються у Польщі, Німеччині, Туреччині, Болгарії та Румунії.

Польща

Громадяни України, які в’їжджають до Польщі на основі посвідки на повернення в Україну, мають оформити в країні перебування транзитну візу. В’їжджаючи на територію Республіки Польща з Литви, Білорусі та країн, де неможливо оформити польську візу через відсутність польської дипломатичної місії, питання пропуску особи розглядатиметься в індивідуальному порядку. Остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд прийматиме комендант прикордонної служби Польщі.

Німеччина

Для громадян України, які покинули місце постійного проживання через війну після 24 лютого 2022 року, посвідки на повернення в Україну вважаються тимчасовим документом, на основі якого особа має право лише повернутися з країни перебування в Україну. Тобто посвідка, видана українським консульством поза межами Німеччини, надає право в’їхати до країни тільки з метою транзитного перельоту з країни видачі посвідчення в Україну. При цьому власнику посвідки на повернення категорично забороняється залишати транзитну зону аеропорту.

Туреччина

Громадянам України дозволяється безперешкодно в’їжджати на територію Туреччини із Грузії, Вірменії та інших країн східного кордону не тільки по паспорту громадянина України для виїзду за кордон, але також на підставі внутрішнього паспорту громадянина України, в тому числі ID-картки, а також за посвідкою на повернення до України з можливістю вклеювання транзитної візи в дипустановах країн Євросоюзу, які мають акредитацію в Туреччині. Офіційною метою в’їзду може бути як подальше слідування в країні ЄС, так і повернення до України.

Болгарія і Румунія

Громадяни України можуть в’їхати до Болгарії з третіх країн за посвідкою особи на повернення в Україну. Тим не менш, обов’язковою умовою для цього є проставлена транзитна болгарська віза. У свою чергу, для того, щоби в’їхати до Румунії на основі посвідчення особи на повернення в Україну, українцям не потрібна віза з метою транзиту до України.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як біженцям повернутися до Польщі та низки країн ЄС після короткочасного перебування в Україні.



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