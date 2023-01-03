Маринований перець: так смачно, що не відірватися
Смак маринованого перцю просто фантастичний. А приготувати його дуже просто. І він доречний як на святковому столі, так і на буденному. Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати зі смаками.
— Особисто мені маринований перець ніколи не набридає, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно! Із задоволенням поділюсь рецептом.
Маринований перець
1 червоний перець
1 жовтий перець
1 зелений перець
Для маринаду
2 столові ложки олії
сіль (до смаку)
1 чайна ложка цукру
1 чайна ложка лимонного соку
1 зубок часнику
прованські трави (до смаку)
Очищений від насіння перець запікаємо у духовці 20 хвилин. Перекладаємо в миску, накриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Очищаємо від шкірки та нарізаємо.
Поєднуємо всі інгредієнти для маринаду. Маринуємо перець. Коли охолоне, ставимо на ніч у холодильник.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого різдвяного печива «Річареллі».
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Фото з альбому Елли Іванової11
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