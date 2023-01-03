Маринований перець: так смачно, що не відірватися

Смак маринованого перцю просто фантастичний. А приготувати його дуже просто. І він доречний як на святковому столі, так і на буденному. Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати зі смаками.

— Особисто мені маринований перець ніколи не набридає, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно! Із задоволенням поділюсь рецептом.

Маринований перець 1 червоний перець 1 жовтий перець 1 зелений перець Для маринаду 2 столові ложки олії сіль (до смаку) 1 чайна ложка цукру 1 чайна ложка лимонного соку 1 зубок часнику прованські трави (до смаку) Очищений від насіння перець запікаємо у духовці 20 хвилин. Перекладаємо в миску, накриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Очищаємо від шкірки та нарізаємо. Поєднуємо всі інгредієнти для маринаду. Маринуємо перець. Коли охолоне, ставимо на ніч у холодильник. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого різдвяного печива «Річареллі».

Фото з альбому Елли Іванової

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram