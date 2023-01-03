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Маринований перець: так смачно, що не відірватися

20:45 5 січня 2023
маринований перець

Смак маринованого перцю просто фантастичний. А приготувати його дуже просто. І він доречний як на святковому столі, так і на буденному. Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати зі смаками.

— Особисто мені маринований перець ніколи не набридає, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно! Із задоволенням поділюсь рецептом.

Маринований перець

1 червоний перець

1 жовтий перець

1 зелений перець

Для маринаду

2 столові ложки олії

сіль (до смаку)

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка лимонного соку

1 зубок часнику

прованські трави (до смаку)

Очищений від насіння перець запікаємо у духовці 20 хвилин. Перекладаємо в миску, накриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Очищаємо від шкірки та нарізаємо.

Поєднуємо всі інгредієнти для маринаду. Маринуємо перець. Коли охолоне, ставимо на ніч у холодильник.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого різдвяного печива «Річареллі».

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Фото з альбому Елли Іванової

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