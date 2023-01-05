Здивує легким способом приготування і фантастичним видом: готуємо яблучний пляцок

Ніжне пісочне тісто накриває половинки запечених яблук. Виходить неймовірно смачна випічка з простих продуктів, пояснює фудблогерка Наталя Геряк, яка раніше ділилася рецептом сирних кульок.

Складові: 375 г борошна

250 г м'якого маргарину

150 мл сметани

1 яйце

3 ст.л. цукру

1 ч. л. розпушувача

яблука

кориця

Приготування:

У миску, в якій будете замішувати тісто, всипати борошно, розпушувач і перемішати. Яйце збити з цукром. До борошна все додати та замісити тісто. Його відправити у холодильник на 1 годину.

Розділити на дві неоднакові частини: одна менше, друга трохи більша. Яблука очистити від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння. Більшу частину тіста розкачати, викласти на деко, зверху — половинки яблук, посипати цукром та корицею. Другу частину тіста також розкачати у пласт. Він повинен бути більший, ніж перший. Накрити яблука так, щоб між ними утворилися «складки». Защипнути краї. Випікати 45−50 хвилин при 180℃.

Готовий пиріг змастити кляром: 3 ст.л. сметани +1 ст.л.цукрової пудри.

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