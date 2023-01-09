Додайте цитрусових ноток до випічки: готуємо апельсиновий кекс

Це випічка сонячного кольору, яка своїм смаком і ароматом здатна перенести до теплих берегів, де під південним небом на деревах зріють яскраві, схожі на китайські ліхтарики, цитрусові плоди. Цілорічна доступність цього фрукта робить десерт актуальним в будь-який час року, пише фудблогерка Наталя Геряк, яка радила приготувати смачний яблучний пиріг.

Складові: 4 яйця

200 г цукру

180 г м'якого вершкового масла

цедра з двох апельсин

100 мл апельсинового соку

ванільний цукор

10 г розпушувача

250 г борошна

Приготування:

Помити апельсини, зняти цедру. Витиснути сік. Розтерти цукор і масло до однорідності, влити яйця, гарненько збити за допомогою міксера. Додати до основної маси цедру, апельсиновий сік і ванільний цукор. Добре перемішати. Потім додати борошно та розпушувач і ретельно замісити тісто.

Змастити форму для випічки вершковим маслом. Перелити тісто для кексу у форму, поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати апельсиновий кекс близько 40 хвилин. Перевіряти готовність тіста з допомогою дерев'яної зубочистки.

Вимкнути духовку, залишивши в ній кекс ще на 20 хвилин. Готовий апельсиновий кекс можна посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт українського маківника від пані Наталі.

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