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Додайте цитрусових ноток до випічки: готуємо апельсиновий кекс

22:30 10 січня 2023
апельсиновий кекс

Це випічка сонячного кольору, яка своїм смаком і ароматом здатна перенести до теплих берегів, де під південним небом на деревах зріють яскраві, схожі на китайські ліхтарики, цитрусові плоди. Цілорічна доступність цього фрукта робить десерт актуальним в будь-який час року, пише фудблогерка Наталя Геряк, яка радила приготувати смачний яблучний пиріг.

Складові:

  • 4 яйця
  • 200 г цукру
  • 180 г м'якого вершкового масла
  • цедра з двох апельсин
  • 100 мл апельсинового соку
  • ванільний цукор
  • 10 г розпушувача
  • 250 г борошна

Приготування:

Помити апельсини, зняти цедру. Витиснути сік. Розтерти цукор і масло до однорідності, влити яйця, гарненько збити за допомогою міксера. Додати до основної маси цедру, апельсиновий сік і ванільний цукор. Добре перемішати. Потім додати борошно та розпушувач і ретельно замісити тісто.

Змастити форму для випічки вершковим маслом. Перелити тісто для кексу у форму, поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати апельсиновий кекс близько 40 хвилин. Перевіряти готовність тіста з допомогою дерев'яної зубочистки.

Вимкнути духовку, залишивши в ній кекс ще на 20 хвилин. Готовий апельсиновий кекс можна посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт українського маківника від пані Наталі.

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