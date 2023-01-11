Готується швидко, зберігається довго: легкий рецепт домашнього печива з варенням від Лізи Глинської (відео)

Зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше запропонувала приготувати страви з курки, поділилася рецептом печива із доступних інгредієнтів.

«Ділюся з вами простим рецептом печива з начинкою! Готується легко, швидко, просто, а зберігається упродовж 2-х тижнів», — написала вона.

Інгредієнти: — 200 г борошна (8 ст. л)

- 200 г цукру (8 ст. л)

- 120 г вершкового масла

- сіль

- ванільний цукор (за бажанням)

- 200 г варення або повидла Спосіб приготування: 1. Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор.

2. Натираємо холодне вершкове масло на терці, робимо крихту. Відправляємо в морозильну камеру на 20−30 хвилин.

3. Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо маслом, присипаємо борошном.

4. Формуємо печиво. 1 столову ложку крихти, варення + зверху ще одну ложку крихти.

5. Відправляємо випікати в духову, розігріту до 175 градусів, на 15−20 хвилин.

6. Залишаємо на 5 хвилин охолонути, перевертаємо і куштуємо.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ліза Глінська також запропонувала своїм фоловерам приготувати булочки з родзинками чи шоколадом.

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