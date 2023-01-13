- 09:51 Грошей поки що немає: індексація пенсій у 2023 році під питанням
- 09:24 пригожин загрався: путін особисто включився у «війну» міноборони росії з очільником «Вагнера»
- 08:57 Левам потрібно проявити рішучість, а Близнюкам та Ракам не слід давати волю емоціям: гороскоп на 17 січня 2023 року
- 08:29 СБУ вже встановлює російських військових, які завдали удару по Дніпру, кожен буде притягнутий до відповідальності, — Зеленський
- 08:07 Противник намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямах, ЗСУ «тиснуть» на Запорізькому та Херсонському, — Генштаб
- 08:01 «Шахтар» повернув скандального ексфутболіста збірної України (фото, відео)
- 03:05 Найнебезпечніший серійний ґвалтівник в історії Британії виявився лондонським поліцейським
- 16.01 22:30 Жодного слова про мемуари: Вільям і Кейт вперше з’явилися на публіці
- 16.01 22:01 ЦРУ допомогло запобігти як мінімум двом із 12-ти замахів на Зеленського, — Independent
- 16.01 22:00 Польща та Литва хочуть запровадити санкції проти ядерного сектору росії
- 16.01 21:45 «Це капець, як дорого», — Анатолій Анатоліч про власну багатодітну родину
- 16.01 21:30 80% пацієнтів мають безсимптомне носіння камінців у жовчному міхурі: що слід знати про цю хворобу українцям
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1987
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 49×57 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Важко навіть перерахувати всі країни, з яких я в різні роки привозив до Києва знайдені фарфорові композиції відомих світових мануфактур. Індонезія та Туніс, Китай та Аргентина, Сінгапур та Мексика, Єгипет та Данія, Мальта та Кіпр, Канарські та Балеарські острови… Є в цьому списку й унікальне князівство, яке ще нерідко називають «карликовою» державою. Йдеться про Андорру, де я свого часу знайшов цей чудовий твір, присвячений Колумбу.
Князівство Андорра знаходиться у Східних Піренеях на кордоні між Францією та Іспанією. Назва країни з баскської мови перекладається як «пустка». Це певною мірою відповідає географічному положенню Андорри, яка не має виходу до моря.
Андорра займає територію 468 квадратних кілометрів, при цьому здебільшого це незвичайної краси гори. Ось чому в зимовий період чи не кожне село стає тут гірськолижним курортом. Датою заснування князівства вважається 805 рік. Тоді король Аквітанії (а пізніше і франків) Людовік I Благочестивий дарував жителям громади Андорри Велику Хартію свободи за їхню допомогу у війні з арабами.
Князівство стало відкритою країною після Другої світової війни. Перший уряд тут було створено 1982 року, а остаточно пережитки феодалізму скасувала конституція, прийнята лише 1993 року.
За свою історію князівство Андорра встигло побувати навіть королівством. Тривало це, щоправда, лише з 8 по 20 липня 1934 року. Причому ця монархія так і залишилася в історії невизнаною. До речі, першим (і єдиним) королем тут був російський емігрант і спритний авантюрист Борис Скосирьов.
Скориставшись неспокійною обстановкою країни, яка переживала політичні хвилювання і масові заворушення на грунті обмеження виборчого права, несподівано всім оголосив себе королем Борисом I і проголосив країну королівством. Правив самозваний король лише кілька днів. А потім через конфлікт з єпископом Урхельським Бориса було затримано і незабаром вислано з країни.
Це виглядало зовсім неймовірним, але наприкінці XX століття в Європі була держава, яка виплачувала данину, причому як у грошовому вигляді, так і в натуральному. І цією державою була Андорра. Виявляється, до 1993 року андорці продовжували виплачувати таку данину своїм сюзеренам. Так, президент Франції отримував від них щороку 960 франків, а єпископ Урхельський — 460 песет, а також 12 голівок сиру, 6 окістів, 12 куріпок і 12 каллунів.
Столицю Андорри називають найвищою в Європі, оскільки знаходиться вона на висоті 1029 м над рівнем моря. І, скажу я вам, Андорра-ла-Велья виглядає чудово. В будь-який час року. Туризм приносить Андоррі 80 відсотків всього бюджету. Це, мабуть, одна з небагатьох країн світу, де державна влада бере мінімальну участь в управлінні економікою, а підприємці діють практично без обмежень.
В Андоррі немає аеропорту та залізниць. Натомість є музей робіт всесвітньо відомого українського золотих справ майстра Миколи Сядристого та кілька невеликих лавок, у яких можна знайти чудові твори фарфорового мистецтва. Що я, власне, і зробив…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш
«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»
Вітер: 3 м/с Сх
Тиск: 739 мм