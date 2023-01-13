17 січня 2023

Важко навіть перерахувати всі країни, з яких я в різні роки привозив до Києва знайдені фарфорові композиції відомих світових мануфактур. Індонезія та Туніс, Китай та Аргентина, Сінгапур та Мексика, Єгипет та Данія, Мальта та Кіпр, Канарські та Балеарські острови… Є в цьому списку й унікальне князівство, яке ще нерідко називають «карликовою» державою. Йдеться про Андорру, де я свого часу знайшов цей чудовий твір, присвячений Колумбу.

Князівство Андорра знаходиться у Східних Піренеях на кордоні між Францією та Іспанією. Назва країни з баскської мови перекладається як «пустка». Це певною мірою відповідає географічному положенню Андорри, яка не має виходу до моря.

Андорра займає територію 468 квадратних кілометрів, при цьому здебільшого це незвичайної краси гори. Ось чому в зимовий період чи не кожне село стає тут гірськолижним курортом. Датою заснування князівства вважається 805 рік. Тоді король Аквітанії (а пізніше і франків) Людовік I Благочестивий дарував жителям громади Андорри Велику Хартію свободи за їхню допомогу у війні з арабами.

Князівство стало відкритою країною після Другої світової війни. Перший уряд тут було створено 1982 року, а остаточно пережитки феодалізму скасувала конституція, прийнята лише 1993 року.

За свою історію князівство Андорра встигло побувати навіть королівством. Тривало це, щоправда, лише з 8 по 20 липня 1934 року. Причому ця монархія так і залишилася в історії невизнаною. До речі, першим (і єдиним) королем тут був російський емігрант і спритний авантюрист Борис Скосирьов.

Скориставшись неспокійною обстановкою країни, яка переживала політичні хвилювання і масові заворушення на грунті обмеження виборчого права, несподівано всім оголосив себе королем Борисом I і проголосив країну королівством. Правив самозваний король лише кілька днів. А потім через конфлікт з єпископом Урхельським Бориса було затримано і незабаром вислано з країни.

Це виглядало зовсім неймовірним, але наприкінці XX століття в Європі була держава, яка виплачувала данину, причому як у грошовому вигляді, так і в натуральному. І цією державою була Андорра. Виявляється, до 1993 року андорці продовжували виплачувати таку данину своїм сюзеренам. Так, президент Франції отримував від них щороку 960 франків, а єпископ Урхельський — 460 песет, а також 12 голівок сиру, 6 окістів, 12 куріпок і 12 каллунів.

Столицю Андорри називають найвищою в Європі, оскільки знаходиться вона на висоті 1029 м над рівнем моря. І, скажу я вам, Андорра-ла-Велья виглядає чудово. В будь-який час року. Туризм приносить Андоррі 80 відсотків всього бюджету. Це, мабуть, одна з небагатьох країн світу, де державна влада бере мінімальну участь в управлінні економікою, а підприємці діють практично без обмежень.

В Андоррі немає аеропорту та залізниць. Натомість є музей робіт всесвітньо відомого українського золотих справ майстра Миколи Сядристого та кілька невеликих лавок, у яких можна знайти чудові твори фарфорового мистецтва. Що я, власне, і зробив…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш