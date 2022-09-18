Зламатися може не тільки пральна машина, а й така «розумна» техніка, як мікрохвильова піч. Майстри з ремонту мікрохвильових печей називають кілька причин, через які дверцята мікрохвильової печі можуть не відкриватися, пише moyo.

Залежно від ситуації діяти потрібно по-різному, але чого точно не слід робити — це тягнути дверцята на себе щосили. Так можна зламати механізм, а результату не досягти.



Якщо ручка зламана, але таймер і механізм відкривання працюють, можна або зручно зафіксувати ручку, або несильно потягнути за саму раму дверцят. Якщо дверцята все одно не відчиняються, значить, з ладу вийшов механізм блокування. У такому разі доведеться відключати мікрохвильову піч від мережі й звертатися до сервісного центру.



Кожна мікрохвильова піч на дверцятах має засувки, які чіпляються за штоки замків, коли двері печі закриваються. Після закінчення роботи пристрою, при відкриванні дверцят, засувки відчіплюються. Якщо при відкриванні дверей з'явилося відчуття, начебто двері зсередини щось тримає, то потрібно відключити мікрохвильову піч від мережі й перевірити клямки та замки. Можливо, в отвори забилося сміття, але якщо ні, то доведеться купити й поставити нові клямки.



На дверцятах мікрохвильової печі є пружина. Згодом вона зношується. Пружину можна замінити на нову самостійно або за допомогою спеціаліста.



Може зламатися кнопка. Щоб визначити поломку, потрібно натиснути на кнопку. Зламана кнопка (пружинна) при натисканні «западає», не видає жодних характерних клацань або, навпаки, видає, хоча не повинна. Сенсорна кнопка або реагуватиме на натискання, або ні.



У такому випадку потрібно відключити мікрохвильову піч від мережі, поставити її на рівну поверхню й лінійкою підчепити дверцята так, щоб відкрити клямки. Після перевірки всіх механізмів самостійно замінити їх чи віднести побутову техніку на ремонт.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як потрібно доглядати пральну машину, щоб вона служила довго та якість прання не знижувалася.

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