«Динамо» з голом-красенем врятувало матч у Туреччині і вперше не програло у 2023 році (відео)

У вівторок, 31 січня, київське «Динамо» провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Слідом за програними поєдинками проти австрійського «Рапіда» (0:4) та словенського «Марибора» (0:2) підопічні Мірчі Луческу зустрілися з ще одним представником елітного дивізіону Австрії — «Аустрією Лустенау».

«Проваливши» перший тайм, у якому «біло-сині» пропустили двічі, після перерви киянам вдалося врятувати поєдинок завдяки двом влучним ударам номінальних захисників — 2:2 (Попов, 52, Вівчаренко, 60 — Грабер, 27, Фрідрікас, 35). При цьому гол Вівчаренка вийшов на диво!

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк, Діалло, Волошин, Пономаренко.

«Динамо» (другий тайм): Нещерет, Тимчик, Боль, Попов, Вівчаренко, Яцик, Андрієвський, Беніто (Кремчанін, 77), Шепелєв, Царенко, Гармаш.

Відео матчу «Динамо» — «Аустрія Лустенау»

Нагадаємо, що динамівці проведуть у Туреччині ще кілька контрольних поєдинків: 3 лютого «біло-сині» зіграють проти болгарського «Лудогірця», а 6-го проти «Шкендії» з Північної Македонії. Також у планах команди Мірчі Луческу значаться спаринги з узбецьким «Пахтакором» (з головним тренером Максимом Шацьких), а також латвійськими клубами «Рига» та «Лієпая».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» підписав контракт із 18-річним нападником із Південної Америки .

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