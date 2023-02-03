«Динамо» розгромило в Туреччині співвітчизників Луческу: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 3 лютого, київське «Динамо» після поразок від австрійського «Рапіда» (0:4) та словенського «Марібора» (0:2), а також результативної нічиєї з австрійською «Аустрією Лустенау» (2:2) провело черговий контрольний матч на зборі в Туреччині.

Суперником «біло-синіх» мало стати спочатку житомирське «Полісся», а потім казахстанський «Кайсар», але обидва спаринги не відбулися з різних причин. У підсумку динамівці зіграли проти співвітчизників свого головного тренера Мірчі Луческу — представника другого румунського дивізіону «Унірі Деж».

«Динамо», традиційно зігравши двома різними складами, «відвантажило» супернику, що поступався у класі, п'ять м'ячів та здобуло впевнену перемогу — 5:1 (Беніто, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 — Андрій Поп, 89).

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Вівчаренко, Боль, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Беніто, Кабаєв, Ванат.

«Динамо» (другий тайм): Моргун, Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Лонвейк, Волошин, Шепелєв, Діалло, Супряга.

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Уніря Деж»

Нагадаємо, що динамівці проведуть у Туреччині ще кілька контрольних поєдинків: 6 лютого запланований спаринг проти «Шкендії» з Північної Македонії, 11-го числа поміряються силами з ще одним македонським клубом «Сілексом», а 14-го — з узбецьким «Пахтакором», який очолює ексдинамівець Максим Шацьких.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із ефектними голами не втримав перемогу над чемпіоном Словенії.

Фото ФК «Динамо»

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