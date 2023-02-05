«Динамо» перемогло в Туреччині лідера європейського чемпіонату: відеоогляд матчу

У неділю, 5 лютого, київське «Динамо» провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу поступово входять в ігровий ритм і після поразок від австрійського «Рапіда» (0:4), словенського «Марибора» (0:2), нічиєї з австрійською «Аустрією Лустенау» (2:2) та перемоги над румунською «Унірею Деж» (5:1) зіграли з лідером другого за силою датського дивізіону — «Вайле».

Динамівці, яким через незначні пошкодження не могли допомогти захисник Олександр Тимчик та нападник Владислав Ванат, експериментальним складом впевнено обіграли суперника, забивши в кожному з таймів по голу — 2:0 (Супряга, 11, Яцик, 81).

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Беніто, Волошин, Супряга.

«Динамо» (другий тайм): Нещерет (Моргун, 62), Малиш, Бурда, Сирота, Вівчаренко, Андрієвський, Яцик, Беніто (Пашко, 62), Гармаш, Кабаєв, Супряга (Горбач, 62).

Відео матчу «Динамо» — «Вайле» — 2:0

Додамо, що вже завтра, 6 лютого, «Динамо» зіграє черговий спаринг — проти «Шкендії» з Північної Македонії. Також у планах киян контрольні поєдинки з македонським «Сілексом» (11 лютого), узбецьким «Пахтакором» (14 лютого), який тренує ексдинамівець Максим Шацьких, та латвійською «Валмієрою» (23 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із ефектними голами не втримав перемогу над чемпіоном Словенії.

Фото ФК «Динамо»

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