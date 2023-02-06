Грецька алевропіта — просто в приготуванні, корисно і смачно
Фету часто використовують для приготування різноманітних салатів, наприклад, з буряком та авокадо. А ще із нею можна приготувати алевропіту.
Рецепт цієї страви грецької кухні, де фета поєднується з хрустким тістом, пропонує ресурс «Кухні народів світу». Зазначається, що алевропіта простота у приготуванні, корисна для здоров'я та має приголомшливий смак.
Інгредієнти:
- Сир фета — 400 г;
- Борошно — 400 г;
- Яйце — 2 шт;
- Свіжий орегано чи базилік — 100 гр;
- Молоко — 200 г;
- Вершкове масло — 100 гр;
- Оливкова олія — 50 гр;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Розпушувач для тіста — 5 г;
- Тепла вода — 0,5 склянки.
Приготування:
- Збити блендером молоко, воду та яйця. Додати поступово борошно, змішане з розпушувачем, сіль, оливкову олію. Перемішати.
- Розкришити на невеликі шматочки фету. Подрібнити зелень.
- Змастити форму для запікання вершковим маслом, налити в неї 2/3 тіста. Зверху насипати фету та орегано. Зверху ложкою налити тісто, що залишилося.
- Вершкове масло нарізати на шматочки і рівномірно викласти на тісто, збризкати оливковою олією.
- Запікати у духовці 20−25 хв при 180 °C.
- Страву подавати гарячою.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська запропонувала рецепт пасти з гарбузом та фетою.
Фото «Кухні народів світу»89
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