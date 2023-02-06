Грецька алевропіта — просто в приготуванні, корисно і смачно

Фету часто використовують для приготування різноманітних салатів, наприклад, з буряком та авокадо. А ще із нею можна приготувати алевропіту.

Рецепт цієї страви грецької кухні, де фета поєднується з хрустким тістом, пропонує ресурс «Кухні народів світу». Зазначається, що алевропіта простота у приготуванні, корисна для здоров'я та має приголомшливий смак.

Інгредієнти: Сир фета — 400 г;

Борошно — 400 г;

Яйце — 2 шт;

Свіжий орегано чи базилік — 100 гр;

Молоко — 200 г;

Вершкове масло — 100 гр;

Оливкова олія — 50 гр;

Сіль — 1 ч.л.;

Розпушувач для тіста — 5 г;

Тепла вода — 0,5 склянки. Приготування: Збити блендером молоко, воду та яйця. Додати поступово борошно, змішане з розпушувачем, сіль, оливкову олію. Перемішати.

Розкришити на невеликі шматочки фету. Подрібнити зелень.

Змастити форму для запікання вершковим маслом, налити в неї 2/3 тіста. Зверху насипати фету та орегано. Зверху ложкою налити тісто, що залишилося.

Вершкове масло нарізати на шматочки і рівномірно викласти на тісто, збризкати оливковою олією.

Запікати у духовці 20−25 хв при 180 °C.

Страву подавати гарячою.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська запропонувала рецепт пасти з гарбузом та фетою.

Фото «Кухні народів світу»

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