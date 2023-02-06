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Грецька алевропіта — просто в приготуванні, корисно і смачно

15:34 6 лютого 2023
Алевропіта

Фету часто використовують для приготування різноманітних салатів, наприклад, з буряком та авокадо. А ще із нею можна приготувати алевропіту.

Рецепт цієї страви грецької кухні, де фета поєднується з хрустким тістом, пропонує ресурс «Кухні народів світу». Зазначається, що алевропіта простота у приготуванні, корисна для здоров'я та має приголомшливий смак.

Інгредієнти:

  • Сир фета — 400 г;
  • Борошно — 400 г;
  • Яйце — 2 шт;
  • Свіжий орегано чи базилік — 100 гр;
  • Молоко — 200 г;
  • Вершкове масло — 100 гр;
  • Оливкова олія — 50 гр;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Розпушувач для тіста — 5 г;
  • Тепла вода — 0,5 склянки.

Приготування:

  • Збити блендером молоко, воду та яйця. Додати поступово борошно, змішане з розпушувачем, сіль, оливкову олію. Перемішати.
  • Розкришити на невеликі шматочки фету. Подрібнити зелень.
  • Змастити форму для запікання вершковим маслом, налити в неї 2/3 тіста. Зверху насипати фету та орегано. Зверху ложкою налити тісто, що залишилося.
  • Вершкове масло нарізати на шматочки і рівномірно викласти на тісто, збризкати оливковою олією.
  • Запікати у духовці 20−25 хв при 180 °C.
  • Страву подавати гарячою.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська запропонувала рецепт пасти з гарбузом та фетою.

Фото «Кухні народів світу»

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