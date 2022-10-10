«Наполеон з безе та вишнями»: справжня насолода для любителів солоденького

Торт «Наполеон» — смаколик, знайомий всім з дитинства. Рецептів тіста теж дуже багато. І просто на воді, й на пиві. За словами кулінарки Таїси Ланової з Вінниччини, вона вже роками готує цей торт з безе та вишнями.

Тісто:

маргарин — 300 г (можна половину замінити смальцем)

борошно 500 г

сметана — 125 г

жовтки — 4 шт.

оцет — 1 ст. л.

Прослойка між коржами:

білки — 4 шт.

цукор — 200 г

крохмаль — 100 г

вишня — 500 г

Крем:

молоко — 500 мл

борошно — 3 ст. л.

цукор — 200 г

яйця — 3 шт.

масло — 300 г

Приготування

Маргарин перетерти руками з борошном, сметану розмішати з жовтками, вилити в тісто, додати оцет і замісити тісто. Поставити на ніч в холодильник. Дістати з холодильника, розділити тісто на три частини, потім кожну частину — ще надвоє, розкачати тонко, вистелити на деко один корж, викласти безе (білки збити, як звичайно, до піків, додати крохмаль, легенько розмішати). Зверху на безе розкласти частину вишень і прикрити другим коржем.

Випікати в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин до рум'яного кольору (температуру й час регулюйте самі, орієнтуючись на вашу духовку). Випекти 3 таких подвійних коржі. Вони виходять дуже ніжні. Коли будете збирати торт, кладіть обережно один на другий.

Крем зварити, хай охолоне. Масло кімнатної температури збити до білого та поволі додати заварний крем.

Всі коржі промастити, верхній мастимо теж. І прикрасити до смаку. Торт залишити на ніч в холодильнику.

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram