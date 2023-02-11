Вишукана класика на День Валентина: Лілія Цвіт поділилася рецептом шоколадного торта «Прага» (відео)

В День Святого Валентина, що наближається, дуже важливо порадувати свою другу половинку. І найкраще зробити це допоможе розкішний шоколадний торт «Прага» за рецептом відомого львівського фуд-блогера Лілії Цвіт.

Аби його спекти, вам знадобляться:

для коржів:

яйця — 5 шт.

цукор — 130 г

ванільний цукор — 10 г

какао — 20 г

олія — 30 г

розпушувач — 1 ч.л.

борошно — 100 г

для масляного крему:

жовток — 2 шт.

згущене молоко — 240 г

вода — 40 мл

масло — 360 г

какао — 20 г

коньяк — 1 ст.л.

Блогер зазначає, що за використання масляного крему готові коржі обов'язково потрібно зволожити, просочивши їх сиропом на основі какао і молока, в яке було додано по одній столовій ложці цукру та коньяку, а також чайна ложка ванільного цукру.

Зверху торт вкривається глазур'ю з шоколаду та жирних вершків (33%).

Торт виходить м’якесеньким, вологим, з найсмачнішим кремом, що нагадує шоколадне морозиво, зазначає блогер.

Додамо, що альтернативою шоколадного торту під час романтичної вечері може бути лише білосніжний торт «Рафаело» за українським рецептом.

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