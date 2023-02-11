Вишукана класика на День Валентина: Лілія Цвіт поділилася рецептом шоколадного торта «Прага» (відео)
В День Святого Валентина, що наближається, дуже важливо порадувати свою другу половинку. І найкраще зробити це допоможе розкішний шоколадний торт «Прага» за рецептом відомого львівського фуд-блогера Лілії Цвіт.
Аби його спекти, вам знадобляться:
для коржів:
- яйця — 5 шт.
- цукор — 130 г
- ванільний цукор — 10 г
- какао — 20 г
- олія — 30 г
- розпушувач — 1 ч.л.
- борошно — 100 г
для масляного крему:
- жовток — 2 шт.
- згущене молоко — 240 г
- вода — 40 мл
- масло — 360 г
- какао — 20 г
- коньяк — 1 ст.л.
Блогер зазначає, що за використання масляного крему готові коржі обов'язково потрібно зволожити, просочивши їх сиропом на основі какао і молока, в яке було додано по одній столовій ложці цукру та коньяку, а також чайна ложка ванільного цукру.
Зверху торт вкривається глазур'ю з шоколаду та жирних вершків (33%).
Торт виходить м’якесеньким, вологим, з найсмачнішим кремом, що нагадує шоколадне морозиво, зазначає блогер.
Додамо, що альтернативою шоколадного торту під час романтичної вечері може бути лише білосніжний торт «Рафаело» за українським рецептом.13
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