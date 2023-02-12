У вівторок, 14 лютого, першими матчами 1/8 фіналу поновлюються баталії в Лізі чемпіонів, звідки, нагадаємо, вилетів представник чемпіонату України — донецький «Шахтар».

У Парижі місцевий «ПСЖ» прийме мюнхенську «Баварію», яка підходить до поєдинку з вражаючою 19-матчевою безпрограшною серією у всіх турнірах. У парижан ситуація протилежна — поразки в двох останніх матчах (від «Марселя» в Кубку Франції та від «Монако» в чемпіонаті) розлютили наставника команди Крістофа Галтьє. Не додають оптимізму вболівальникам «ПСЖ» травми лідерів, Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі, а також інформація про вірусну інфекцію всередині команди.

Раніше суперники часто зустрічалися в Лізі чемпіонів, і невелика перевага на боці мюнхенців — шість перемог проти п'яти у парижан. Букмекери віддають перевагу «Баварії» й у майбутньому поєдинку. Наприклад, у конторі «Паріматч» на перемогу підопічних Юліана Нагельсманна на «Парк де Пренс» можна поставити з коефіцієнтом 2,33, на успіх команди Крістофа Галтьє дається 2,90, нічия оцінюється в 3,80.

В іншому матчі ігрового дня італійський «Мілан» прийме на своєму полі лондонський «Тоттенхем». Обидва клуби борються за потрапляння до зони Ліги чемпіонів у своїх національних чемпіонатах, при цьому «россо-нері» лише в минулому турі серії А вдалося перервати жахливу серію з семи матчів без перемог у всіх турнірах, обігравши «Торіно» (1:0). «Шпори» же, навпаки, поступилися «Лестеру» (1:4) та погіршили своє становище в турнірній таблиці.

Букмекери дають рівні шанси командам у протистоянні. Аналітики «Паріматч» пропонують поставити на перемогу «Мілана» та «Тоттенхема» з однаковим коефіцієнтом 2,70, на нічию — за 3,40.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

14 лютого (вівторок)

«ПСЖ» — «Баварія» 22:00 MEGOGO

«Мілан» — «Тоттенхем» 22:00 MEGOGO

Ще два перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться у середу, 15 лютого. Лондонський «Челсі» з Михайлом Мудриком вирушить у Дортмунд в гості до «Борусії», а Роман Яремчук зіграє у складі бельгійського «Брюгге» проти свого колишнього клубу лісабонської «Бенфіки».

Зазначимо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані ще чотири зустрічі: «Айнтрахт» — «Наполі», «Ліверпуль» — «Реал» (21 лютого), а також «Інтер» — «Порту» та «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» (22 лютого). Додамо, що фінал Ліги чемпіонів-2022/2023 планують провести 10 червня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу та тріумфатора Ліги чемпіонів Мануеля Нойєра звинуватили у гей-зв'язку з тренером.

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