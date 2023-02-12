Де дивитись онлайн «Боруссія» Д. — «Челсі»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 15 лютого, на стадіонах Дортмунда та Брюгге відбудуться ще два перших поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якій достроково припинив виступи «Шахтар».

На німецькому «BVB-Штадіон» зійдуться колишня команда Андрія Ярмоленка дортмундська «Боруссія» та нинішній клуб Михайла Мудрика лондонський «Челсі», який виграв Лігу чемпіонів у 2021 році.

У черговому турі чемпіонату Німеччини дортмундці перемогли в гостях «Вердер» (2:0) і після 20 турів із 40 очками посідають у бундеслізі третє місце, на два пункти відстаючи від «Уніона» та на три — від «Баварії».

Відеоогляд матчу «Вердер» — «Боруссія» Д. — 0:2

А ось «Челсі» продовжує невдалий виступ в АПЛ (лише одна перемога у семи останніх зустрічах). Після гостьової нічиї з «Вест Хемом» (1:1) команда Грема Поттера йде в турнірній таблиці чемпіонату Англії лише на 9-й позиції з катастрофічним 20-м очковим відставанням від лідера — «Арсенала» Олександра Зінченка.

Відеоогляд матчу «Вест Хем» — «Челсі» — 1:1

Букмекери у першому протистоянні «Боруссії» та «Челсі» у Лізі чемпіонів віддають невелику перевагу німцям. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу дортмундців приймає з коефіцієнтом 2,50, на нічию — 3,20, на виграш англійського гранда — 2,87. Хоча фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу букмекери бачать саме «Челсі» — 1,53 проти 2,37 у суперника.

Ще в одному поєдинку ігрового дня нинішній клуб Романа Яремчука бельгійський «Брюгге» зіграє проти колишньої команди українця португальської «Бенфіки». У букмекерів явний фаворит — клуб із Лісабона: ставку на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию — 3,50, на виграш гостей — 1,91.

У прямій трансляції на території України матчі «Боруссія» — «Челсі» та «Брюгге» — «Бенфіка» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

15 лютого (середа)

«Боруссія» Д. — «Челсі» 22.00 MEGOGO

«Брюгге» — «Бенфіка» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в інших поєдинках за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграють: «Мілан» — «Тоттенхем», «ПСЖ» — «Баварія» (14 лютого), «Ліверпуль» — «Реал», «Айнтрахт» — «Наполі» (21 лютого), «Лейпциг» — «Манчестер Сіті», «Інтер» — «Порту» (22 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий ексфорвард «Челсі» Джанлука Віаллі.

Фото uefa.com

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