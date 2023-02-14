Яєчня по-італійськи: простий рецепт вишуканої страви

Мабуть, у кожній національній кухні є особливий рецепт приготування яєчні. Так, яєчню по-грузинськи готують із додаванням горіхів. А яєчню по-італійськи — окремо збиваючи білки.

Ресурс «Кухні народів світу» стверджує, що цей італійський простий і водночас вишуканий сніданок дуже популярний на Лігурійському узбережжі.

Інгредієнти: Яйця — 2 шт.;

Твердий сир — 50 г;

Рукола — 20 г (для подачі);

Сіль, перець — до смаку.

Приготування: Білки відокремити від жовтків, не пошкодивши самі жовтки.

Збити білки зі щіпкою солі в густу піну.

Сир натерти на великій тертці.

Акуратно змішати збиті білки із сиром.

Деко застелити папером для випічки, викласти на нього два гніздечки з білків із сиром, зробивши поглиблення для жовтка.

У ямки викласти жовтки і відправити деко у розігріту духовку при температурі 100 градусів на 10 хвилин.

Викласти готову яєчню на подушку зі свіжої руколи.

Раніше поетеса Лариса Рубальська розповідала, як приготувати «царську» яєчню зі смаженим хлібом, грудинкою, солодким перцем, печерицями та помідорами.

Фото «Кухні народів світу»

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