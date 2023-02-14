Смачно і дуже ситно: готуємо м’ясо по-строгановськи

Бефстроганов, або яловичина по-строгановськи, — це страва, що виникла в Одесі. «Граф Олександр Строганов був губернатором цього краю, почесним одеситом і тримав „відкритий“ стіл, куди могли приходити всі охочі. Саме там вперше подали бефстроганов», — каже кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше поділилася рецептом ароматного зеленого борщу.

Інгредієнти: 700−900 г яловича вирізка

450 г ріпчаста цибуля

300 г гриби печериці (або сушені)

2 зубчики часнику

100 г сметана

100−150 г вершки 30%

1,5- 2 ст. л борошно

1−1,5 ч. л. гірчиця «Діжонська» (або інша)

1,5−2 ст. л. «Вустерський соус»

30 г вершкове масло

олія без запаху

лавровий лист

сіль, перець чорний — до свого смаку

вода

Приготування:

М’ясо яловичини злегка відбити, після чого нарізати тоненькою соломкою. Присипати борошном, додати сіль, перець і перемішати. Цибулю нарізати півкільцями.

Поставити пательню на плиту, нагріти. Налити невелику кількість олії без запаху, довести її до киплячого стану. Обсмажити м’ясо в декілька прийомів (не все відразу) по 3−4 хвилини, помішуючи. Важливо щоб м’ясо не пережарилося. Після утворення рум’яної скоринки шматочки м’яса шумівкою викладаємо в тарілку.

На пательню з залишками жиру від м’яса додаємо вершкове масло і висипаємо нарізану півкільцями цибулю та гриби, нарізані слайсами. Після утворення легкого золотистого відтінку додати дрібно нарізаний часник, сметану, змішану з вершками, та трішки теплої води. Як тільки соус буде виглядати як єдина консистенція, можна повертати обсмажене м’ясо.

Все перемішати, довести до смаку та перекласти в жаровню. Після закипання збавити нагрів на мінімум і тушкувати 15−20 хвилин, залежно від якості м"яса. Не забувайте помішувати, бо соус з мукою може приставати до дна каструлі.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти яєчні по-італійськи та яловичини, запеченої у рукаві, яка завжди виходить ніжною і просто тане в роті.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram