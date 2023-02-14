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Книга рецептів

Смачно і дуже ситно: готуємо м’ясо по-строгановськи

22:15 15 лютого 2023
бефстроганів

Бефстроганов, або яловичина по-строгановськи, — це страва, що виникла в Одесі. «Граф Олександр Строганов був губернатором цього краю, почесним одеситом і тримав „відкритий“ стіл, куди могли приходити всі охочі. Саме там вперше подали бефстроганов», — каже кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше поділилася рецептом ароматного зеленого борщу.

Інгредієнти:

  • 700−900 г яловича вирізка
  • 450 г ріпчаста цибуля
  • 300 г гриби печериці (або сушені)
  • 2 зубчики часнику
  • 100 г сметана
  • 100−150 г вершки 30%
  • 1,5- 2 ст. л борошно
  • 1−1,5 ч. л. гірчиця «Діжонська» (або інша)
  • 1,5−2 ст. л. «Вустерський соус»
  • 30 г вершкове масло
  • олія без запаху
  • лавровий лист
  • сіль, перець чорний — до свого смаку
  • вода

Приготування:

М’ясо яловичини злегка відбити, після чого нарізати тоненькою соломкою. Присипати борошном, додати сіль, перець і перемішати. Цибулю нарізати півкільцями.

Поставити пательню на плиту, нагріти. Налити невелику кількість олії без запаху, довести її до киплячого стану. Обсмажити м’ясо в декілька прийомів (не все відразу) по 3−4 хвилини, помішуючи. Важливо щоб м’ясо не пережарилося. Після утворення рум’яної скоринки шматочки м’яса шумівкою викладаємо в тарілку.

На пательню з залишками жиру від м’яса додаємо вершкове масло і висипаємо нарізану півкільцями цибулю та гриби, нарізані слайсами. Після утворення легкого золотистого відтінку додати дрібно нарізаний часник, сметану, змішану з вершками, та трішки теплої води. Як тільки соус буде виглядати як єдина консистенція, можна повертати обсмажене м’ясо.

Все перемішати, довести до смаку та перекласти в жаровню. Після закипання збавити нагрів на мінімум і тушкувати 15−20 хвилин, залежно від якості м"яса. Не забувайте помішувати, бо соус з мукою може приставати до дна каструлі.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти яєчні по-італійськи та яловичини, запеченої у рукаві, яка завжди виходить ніжною і просто тане в роті.

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