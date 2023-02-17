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Сніданок або вечеря для тих, хто хоче кардинально схуднути: рисомлинець з бананом та сиром

17:14 17 лютого 2023
млинець

Наближається весна й багатьох жінок хвилює питання, як скинути зайві кілограми, щоб виглядати стрункою та привабливою.
Фітнес-тренери рекомендують разом з комплексом спеціальних вправ особливу увагу приділити харчуванню, намагатися готувати низькокалорійні страви.

Любителям млинців радять готувати їх з вівсяного або рисового борошна.

Рисомлинець з сиром та бананом

Інгредієнти:
1 яйце;
30 гр рисового борошна;
50 мл молока;
сіль до смаку

Приготування:
Змішати усі інгредієнти до однорідності.

Розігріти сковороду, вилити суміш.

На повільному вогні випікати 2−3 хвилини (під кришкою)

На одну половину викласти сир та банан, накрити другою половиною.

Випікати ще кілька хвилин до готовності.

Млинець вівсяний з бананом та сиром

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 32
яйце
яєчний білок
банан
молоко
сир

Приготування:
Яйця змішати з вівсяними пластівцями та молоком.

Отриману суміш вилити в антипригарну розігріту сковороду.

Коли засмажиться одна сторона, зверху на половину млинця покласти банан, розрізаний на кружечки.

Посипати тертим сиром й накрити іншою половиною млинця.

Закрити кришкою сковороду й потомити 2 хвилини на середньому вогні.

Рисомлинець також можна приготувати несолодкий — з паприкою та помідором.

Раніше ми розповідали, як приготувати недорогий, але дуже смачний пиріг «Стаканчик».

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