Сніданок або вечеря для тих, хто хоче кардинально схуднути: рисомлинець з бананом та сиром
Наближається весна й багатьох жінок хвилює питання, як скинути зайві кілограми, щоб виглядати стрункою та привабливою.
Фітнес-тренери рекомендують разом з комплексом спеціальних вправ особливу увагу приділити харчуванню, намагатися готувати низькокалорійні страви.
Любителям млинців радять готувати їх з вівсяного або рисового борошна.
Рисомлинець з сиром та бананом
Інгредієнти:
1 яйце;
30 гр рисового борошна;
50 мл молока;
сіль до смаку
Приготування:
Змішати усі інгредієнти до однорідності.
Розігріти сковороду, вилити суміш.
На повільному вогні випікати 2−3 хвилини (під кришкою)
На одну половину викласти сир та банан, накрити другою половиною.
Випікати ще кілька хвилин до готовності.
Млинець вівсяний з бананом та сиром
Інгредієнти:
вівсяні пластівці — 32
яйце
яєчний білок
банан
молоко
сир
Приготування:
Яйця змішати з вівсяними пластівцями та молоком.
Отриману суміш вилити в антипригарну розігріту сковороду.
Коли засмажиться одна сторона, зверху на половину млинця покласти банан, розрізаний на кружечки.
Посипати тертим сиром й накрити іншою половиною млинця.
Закрити кришкою сковороду й потомити 2 хвилини на середньому вогні.
Рисомлинець також можна приготувати несолодкий — з паприкою та помідором.
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