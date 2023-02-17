Сніданок або вечеря для тих, хто хоче кардинально схуднути: рисомлинець з бананом та сиром

Наближається весна й багатьох жінок хвилює питання, як скинути зайві кілограми, щоб виглядати стрункою та привабливою.

Фітнес-тренери рекомендують разом з комплексом спеціальних вправ особливу увагу приділити харчуванню, намагатися готувати низькокалорійні страви.

Любителям млинців радять готувати їх з вівсяного або рисового борошна.

Рисомлинець з сиром та бананом

Інгредієнти:

1 яйце;

30 гр рисового борошна;

50 мл молока;

сіль до смаку

Приготування:

Змішати усі інгредієнти до однорідності.

Розігріти сковороду, вилити суміш.

На повільному вогні випікати 2−3 хвилини (під кришкою)

На одну половину викласти сир та банан, накрити другою половиною.

Випікати ще кілька хвилин до готовності.

Млинець вівсяний з бананом та сиром

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 32

яйце

яєчний білок

банан

молоко

сир

Приготування:

Яйця змішати з вівсяними пластівцями та молоком.

Отриману суміш вилити в антипригарну розігріту сковороду.

Коли засмажиться одна сторона, зверху на половину млинця покласти банан, розрізаний на кружечки.

Посипати тертим сиром й накрити іншою половиною млинця.

Закрити кришкою сковороду й потомити 2 хвилини на середньому вогні.

Рисомлинець також можна приготувати несолодкий — з паприкою та помідором.

Раніше ми розповідали, як приготувати недорогий, але дуже смачний пиріг «Стаканчик».

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram