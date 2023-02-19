Де і коли дивитися онлайн «Ліверпуль» — «Реал»: розклад трансляцій та прогноз на матчі плей-оф Ліги чемпіонів

У вівторок, 21 лютого, двома матчами у Ліверпулі та Франкфурті продовжиться ігрова програма перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якій достроково припинив виступи «Шахтар».

На англійському «Енфілді» зійдуться місцевий «Ліверпуль» та мадридський «Реал», який став клубним чемпіоном світу з українцем Андрієм Луніним у воротах. Це протистояння стане повторенням одразу трьох (!) фіналів турніру: у 1981-му успіх святкували мерсісайдці, а ось у 2018-му в Києві та 2022-му успіх уже був на боці мадридців. Загалом суперники провели між собою дев'ять поєдинків у єврокубках, і перевага також на боці «вершкових» — п'ять перемог проти трьох у суперника та однієї нічиєї.

У черговому турі чемпіонату Англії мерсісайдці перемогли в гостях «Ньюкасл» — 2:0 (Нуньєс, 10, Гакпо, 17). Після 22 зіграних матчів підопічні Юргена Клоппа з 35 очками посідають у прем'єр-лізі восьме місце, провівши на одну-дві гри менше, ніж суперники, які йдуть попереду, і відстаючи на цілих 19 балів від лідируючого «Арсеналу».

Відеоогляд матчу «Ньюкасл» — «Ліверпуль» — 0:2

«Реал» же продовжує гонитву за «Барселоною» в чемпіонаті Іспанії. Підопічні Карло Анчелотті в рамках 22-го туру ла ліги обіграли на виїзді «Осасуну» — 2:0 (Вальверде, 78, Асенсіо, 90+2) і, набравши 51 очко, на п'ять балів відстають від каталонців (при цьому провівши на один матч більше).

Відеоогляд матчу «Осасуна» — «Реал» — 0:2

Букмекери в майбутньому поєдинку надають невелику перевагу англійцям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу ліверпульців приймає з коефіцієнтом 2,33, на нічию — 3,75, на виграш мадридського гранда — 2,95. Хоча фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу букмекери бачать саме «Реал» — 1,75 проти 2,15 у суперника.

Ще в одному поєдинку ігрового дня минулорічний переможець Ліги Європи, німецький «Айнтрахт», прийме на своєму полі нинішнього лідера італійської серії А — «Наполі». Букмекери віддають незначну перевагу гостям — на перемогу неаполітанців можна поставити з коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,55, на успіх господарів — 3,35.

У прямій трансляції на території України матчі «Ліверпуль» — «Реал» та «Айнтрахт» — «Наполі» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

21 лютого (вівторок)

«Ліверпуль» — «Челсі» 22.00 MEGOGO

«Айнтрахт» — «Наполі» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що ще у двох перших поєдинках за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграють у середу, 22 лютого, «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» та «Інтер» — «Порту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «ПСЖ» із Мессі та 16-річним вундеркіндом програв у Парижі «Баварії».

Фото uefa.com

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram