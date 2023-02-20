У олімпійського чемпіона з росії з ампутованими пальцями та стопами вражений мозок

Стан здоров'я олімпійського чемпіона Туріна-2006 з фігурного катання Романа Костомарова, який на початку року потрапив до реанімації, погіршується.

Слідом за ампутацією стоп на обох ногах та пальців на руках колишньому спортсмену діагностували серйозне ураження головного мозку. Як повідомляє Telegram-канал Shot, у Костомарова стався крововилив та утворилися гематоми, що могло стати наслідком перенесеного отиту.

За інформацією джерела, нові утворення виявлені в лобовій, правій потиличній та лівій тім'яних областях мозку, також у Романа розвивається внутрішньомозкова гематома великих півкуль.

Нагадаємо, що Костомаров став одним із 119 російських та українських діячів культури, пропагандистів та спортсменів, які потрапили до списку санкцій за підтримку війни росії проти України наприкінці минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський бій закінчився для казахстанського боксера Айдоса Єрбосинули важким нокаутом та крововиливом у мозок.

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