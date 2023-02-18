22 лютого 2023

Один мудрець узяв порожній глечик і наповнив його невеликим камінцями. Після чого запитав своїх учнів: «Як ви думаєте, чи повний мій глечик?» На що ті відповіли: «Так, повний».

Тоді мудрець узяв банку з горохом і висипав вміст у глечик із камінням. Горох зайняв усе вільне місце між камінням. І тут прозвучало друге запитання: «Чи повний тепер мій глечик?» Учні знову підтвердили, що наповнений.

Тоді мудрець узяв коробку з піском і висипав його у глечик. Пісок просочився крізь горох і каміння, заповнивши весь простір усередині глечика. Знову спитав мудрець своїх учнів, чи повний глечик. І знову почув ствердну відповідь.

Тоді він дістав великий кухоль, повний води, і вилив всю до останньої краплі в глечик. Спостерігаючи за тим, що відбувається, учні принишкли. І сказав їм мудрець:

«Я хотів, щоб ви усвідомили, що глечик — це наше життя. Каміння символізує суть життя кожного з нас: діти, сім'я, здоров'я, робота. Горох — це, умовно кажучи, речі, які мати приємно, але вони менш важливі: місце проживання, одяг, захоплення. Пісок схожий на дрібниці, яких так багато в житті будь-якої людини.

Так ось. Якщо глечик спочатку наповнити піском, то місця для гороху і каміння вже не залишиться. Це як у житті: якщо витрачати її на дрібниці, часу на найголовніше вже може не бути…"

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.