«Так просто та смачно, діти у захваті»: рецепт «пундиків» від Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська, яка стала суддею четвертого сезону реаліті «МайстерШеф. Професіонали», запропонувала фоловерам приготувати «пундики» — ані вареники, ані галушки, ані пончики.

«Ці пундики вперше мені приготувала колись знайома з Франківська, але в Парижі. Напишіть мені, звідки вони все ж таки родом, з якого регіону і кому їх готувала бабуся. Бо у нас на Миколаївщині точно про гамбовці не знали. Але то так просто і смачно, діти в захваті від них», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти: 100 гр кисломолочного сиру;

1 куряче яйце;

40 гр цукру;

Дрібка солі

¼ чайної ложки соди;

100−120 гр борошна. Приготування: Замісіть ніжне м’яке тісто. Воно трохи може липнути до рук — його не треба робити занадто тугим.

Заморожену полуницю обваляти у цукрі та загорнути у тісто. Тісто важливо гарно закріпити, щоб не потік сік з ягоди.

Ці кульки готують на пару 6−7 хвилин.

Обваляти в маслі та додати трохи цукру.

Раніше рестораторка ділилася рецептом сирного суфле, яке може бути і солоним, і солодким.

Фото — скріншот

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