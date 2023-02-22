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«Так просто та смачно, діти у захваті»: рецепт «пундиків» від Ольги Мартиновської

17:19 22 лютого 2023
Гамбовці

Ольга Мартиновська, яка стала суддею четвертого сезону реаліті «МайстерШеф. Професіонали», запропонувала фоловерам приготувати «пундики» — ані вареники, ані галушки, ані пончики.

«Ці пундики вперше мені приготувала колись знайома з Франківська, але в Парижі. Напишіть мені, звідки вони все ж таки родом, з якого регіону і кому їх готувала бабуся. Бо у нас на Миколаївщині точно про гамбовці не знали. Але то так просто і смачно, діти в захваті від них», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 100 гр кисломолочного сиру;
  • 1 куряче яйце;
  • 40 гр цукру;
  • Дрібка солі
  • ¼ чайної ложки соди;
  • 100−120 гр борошна.

Приготування:

  • Замісіть ніжне м’яке тісто. Воно трохи може липнути до рук — його не треба робити занадто тугим.
  • Заморожену полуницю обваляти у цукрі та загорнути у тісто. Тісто важливо гарно закріпити, щоб не потік сік з ягоди.
  • Ці кульки готують на пару 6−7 хвилин.
  • Обваляти в маслі та додати трохи цукру.

Раніше рестораторка ділилася рецептом сирного суфле, яке може бути і солоним, і солодким.

Фото — скріншот

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