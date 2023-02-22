«Так просто та смачно, діти у захваті»: рецепт «пундиків» від Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська, яка стала суддею четвертого сезону реаліті «МайстерШеф. Професіонали», запропонувала фоловерам приготувати «пундики» — ані вареники, ані галушки, ані пончики.
«Ці пундики вперше мені приготувала колись знайома з Франківська, але в Парижі. Напишіть мені, звідки вони все ж таки родом, з якого регіону і кому їх готувала бабуся. Бо у нас на Миколаївщині точно про гамбовці не знали. Але то так просто і смачно, діти в захваті від них», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- 100 гр кисломолочного сиру;
- 1 куряче яйце;
- 40 гр цукру;
- Дрібка солі
- ¼ чайної ложки соди;
- 100−120 гр борошна.
Приготування:
- Замісіть ніжне м’яке тісто. Воно трохи може липнути до рук — його не треба робити занадто тугим.
- Заморожену полуницю обваляти у цукрі та загорнути у тісто. Тісто важливо гарно закріпити, щоб не потік сік з ягоди.
- Ці кульки готують на пару 6−7 хвилин.
- Обваляти в маслі та додати трохи цукру.
Раніше рестораторка ділилася рецептом сирного суфле, яке може бути і солоним, і солодким.
Фото — скріншот69
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