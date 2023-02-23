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Україна

Атаки на військові об’єкти в росії є необхідними, — російський ексдипломат

21:30 25 лютого 2023
аеродром в Росії

Колишній високопоставлений російський дипломат Борис Бондарєв радить Україні атакувати об'єкти в росії, якщо вона хоче перемогти у війні. Колишній представник росії при відділенні ООН в Женеві не розуміє, чому на Заході є застереження з цього приводу.

«Ви не можете виграти війну, якщо не вдарите свого ворога», — сказав Бондарєв в інтерв'ю американському журналу Newsweek.

Однак, за його словами, він мав на увазі військові об'єкти, а не цивільні цілі. Це також виключає електростанції та інші об'єкти інфраструктури.

Бондарєв — єдиний на сьогоднішній день московський дипломат високого рангу, який публічно звільнився з роботи на знак протесту проти вторгнення росії в Україну. У своїй заяві про відставку в травні 2022 року 43-річний Бондарєв звинуватив путінський режим не лише у злочинах проти України, а й проти власного народу. Зараз він живе у Швейцарії з дружиною.

Для Бондарєва військові бази, аеропорти і ракетні бази, а також склади боєприпасів є законними цілями, які слід атакувати. Його пропозиція: «Безпілотники можуть бути дуже корисними для ураження об'єктів в росії — центрів логістики російської армії».

Поки що західні партнери неохоче постачають ракети великої дальності, які досягають російської території. Очевидно, вони не хочуть, щоб росія сприйняла це як пряму участь Заходу у війні. Нещодавно США оголосили, що нададуть так звані планерні бомби GLSDB. Вони мають дальність польоту 150 кілометрів і можуть долетіти навіть за лінію російського фронту. Однак у минулому вже були напади на російські об'єкти, наприклад, в Курську і на військовий аеропорт Енгельс-2. Також була атака на Кримський міст. Однак до сьогоднішнього дня Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за нього.

Нагадаємо, що США передають Україні далекобійну бомбу з GPS-наведенням, яка вражає цілі за багато кілометрів.

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