Тонкі та еластичні млинці «4 на 4» на Масляну: смачний рецепт від блогерки-красуні (відео)
Добігає кінця Масляний тиждень. Кулінари та блогери навперебій пропонують рецепти млинців.
Блогерка Alina FooDee розповіла, як спекти смачні млинці 4×4.
Продукти:
Борошно — 4 столові ложки
Крохмаль — 4 столові ложки
Цукор — 2 столові ложки
Сіль — 0,5 ч.л.
Яйця — 4 шт.
Рослинна олія — 2 ст.л.
Тепле молоко — 500 мл
Приготування:
Змішати борошно, крохмаль, цукор, сіль. Додати яйця та олію. Перемішати, додати тепле молоко.
Залишити тісто на 10−15 хвилин.
Випікати млинці на добре розігрітій сковороді. Перед випіканням кожного млинця перемішати тісто.
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