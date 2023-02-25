Тонкі та еластичні млинці «4 на 4» на Масляну: смачний рецепт від блогерки-красуні (відео)

Добігає кінця Масляний тиждень. Кулінари та блогери навперебій пропонують рецепти млинців.

Блогерка Alina FooDee розповіла, як спекти смачні млинці 4×4.

Продукти:

Борошно — 4 столові ложки

Крохмаль — 4 столові ложки

Цукор — 2 столові ложки

Сіль — 0,5 ч.л.

Яйця — 4 шт.

Рослинна олія — 2 ст.л.

Тепле молоко — 500 мл

Приготування:

Змішати борошно, крохмаль, цукор, сіль. Додати яйця та олію. Перемішати, додати тепле молоко.

Залишити тісто на 10−15 хвилин.

Випікати млинці на добре розігрітій сковороді. Перед випіканням кожного млинця перемішати тісто.

Раніше ми розповідали, як приготувати млинці для тих, хто хворіє на цукровий діабет.

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