Будете у захваті від цього сніданку: запечені яйця по-швейцарськи

Є багато рецептів приготування яєчні. У кухнях різних країн світу є свої секрети. Так, наприклад, яєчню по-грузинськи готують з додаванням горіхів, в італійському варіанті цієї страви білки збивають окремо.

А ресурс «Кухні народів світу» пропонує рецепт запечених яєць по-швейцарськи.

Інгредієнти: Яйця — 4 шт.;

Сметана чи йогурт — 4 ст. л.;

Сир Ементаль — 50 г;

Сіль, перець — за смаком;

Масло вершкове — для змащування.

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Приготування: Закип'ятити воду і налити у форму, що підходить для духовки. Духовку включити для розігріву.

Змастити два невеликі горщики вершковим маслом. На дно покласти по 1 ст. л. сметани. Зверху розбити по 2 яйця. Посолити та поперчити.

У форму з гарячою водою поставити горщики з яйцями, вони мають бути наполовину занурені у воду. Відправити у духовку на 15 хв

Форми із запеченими яйцями витягнути з води. Покласти зверху ще по 1 ст. л. сметани та посипати натертим сиром. Відправити під гриль на пару хвилин, поки сир не почне плавиться та пузириться.

Раніше дієтологиня Світлана Фус пояснювала, як організму шкодить відмова від ранкового прийому їжі.

Фото «Кухні народів світу»

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