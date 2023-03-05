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Алла Пугачова завжди подає цю закуску: такі огірки ви ще не куштували

16:54 5 березня 2023
огірки

Примадонна радянської естради Алла Пугачова, яка зараз перебралася до Ізраїлю на знак протесту проти розпочатої путіним війни, відома своєю екстравагантністю. Це видно також й по деяким стравах з меню співачки.

Однією з незвичайних страв, яку вона майже завжди подавала на стіл своїм гостям, були смажені огірки. Звучить це як мінімум дивно, але ті, хто куштував, були у захваті.

Продукти:
Огірки — 3 шт. (приблизно 220 г)
Картопляний крохмаль — 1 ст. л.
Сіль — ½ ч. л. або менше (на смак)
Кунжут — 2 ч. л.
Соєвий соус — 1 ст. л.

Огірки потрібно порізати на поздовжні скибочки, посолити й дати відстоятись хвилин 30−40. Це потрібно для того, щоб з огірків вийшла вся гіркота.

Потім висушити їх на паперовому рушнику, поперчити, добре обваляти у крохмалі.

Після цього треба посмажити в олії на добре розігрітій сковороді.

Їсти цю закуску потрібно гарячою.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт фаршированого перцю «під вино» від зірки шоу «МастерШеф».

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