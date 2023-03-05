Смачна закуска для красунь на 8 Березня від «красуні з ляльковим голосом»: рулетики з вершковим сиром та червоною рибою (відео)

Блогерка Alina FooDee, яка нещодавно радувала рецептом млинців «4 на 4», розповіла як приготувати рулет зі шпинату з вершковим сиром та червоною рибою.

Такі рулетики, на думку блогерки, дуже сподобаються тим, хто стежить за фігурою. Вони чудово підійдуть й до святкової вечері 8 Березня.

Продукти:

Яйце — 3 шт.

Сіль — ¼ ч.л.

Шпинат — 150 г

Борошно — 50 г

Вершковий сир Philadelphia — 300 г

Червона риба — 200−250 г

Лимонний сік — 1 ст.л.

Приготування:

Розділити яйця на білки та жовтки.

Додати жовтки до шпинату. Підійде як свіжий, так і заморожений шпинат. Додати сіль.

Подрібнити за допомогою блендера. Додати борошно.

Окремо збити білки до стійкої білої піни. Додати білки до шпинату.

Розрівняти тісто на пергаменті, щоб вийшов прямокутник.

Випікати 10−12 хвилин при 180 °C.

Накрити шпинатний бісквіт рушником.

Додати лимонний сік у вершковий сир. Змастити корж вершковим сиром. Викласти шматочки риби.

Згорнути у рулет, загорнути у пергамент й покласти в холодильник на 2 години.

Нарізати рулет на шматочки.

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