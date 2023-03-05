Смачна закуска для красунь на 8 Березня від «красуні з ляльковим голосом»: рулетики з вершковим сиром та червоною рибою (відео)
Блогерка Alina FooDee, яка нещодавно радувала рецептом млинців «4 на 4», розповіла як приготувати рулет зі шпинату з вершковим сиром та червоною рибою.
Такі рулетики, на думку блогерки, дуже сподобаються тим, хто стежить за фігурою. Вони чудово підійдуть й до святкової вечері 8 Березня.
Продукти:
Яйце — 3 шт.
Сіль — ¼ ч.л.
Шпинат — 150 г
Борошно — 50 г
Вершковий сир Philadelphia — 300 г
Червона риба — 200−250 г
Лимонний сік — 1 ст.л.
Приготування:
Розділити яйця на білки та жовтки.
Додати жовтки до шпинату. Підійде як свіжий, так і заморожений шпинат. Додати сіль.
Подрібнити за допомогою блендера. Додати борошно.
Окремо збити білки до стійкої білої піни. Додати білки до шпинату.
Розрівняти тісто на пергаменті, щоб вийшов прямокутник.
Випікати 10−12 хвилин при 180 °C.
Накрити шпинатний бісквіт рушником.
Додати лимонний сік у вершковий сир. Змастити корж вершковим сиром. Викласти шматочки риби.
Згорнути у рулет, загорнути у пергамент й покласти в холодильник на 2 години.
Нарізати рулет на шматочки.
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