В росії нібито запобігли замаху на одіозного олігарха, фсб звинувачує «Російський добровольчий корпус»

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, запобігли замаху на відомого російського олігарха Костянтина Малофєєва. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє ВВС News.

Замах на Малофєєва планувався за тією ж схемою, яка була використана при вбивстві Дарії Дугіної — терористи мали намір підірвати бомбу, що прикріплена під автомобіль.

Пізніше фсб опублікувала відео, на якому, як стверджується, відображений момент мінування та розмінування автомобіля Малофєєва. Там заявили, що це був «організований українськими спецслужбами замах на життя громадського діяча».

Російські ЗМІ, посилаючись на фсб, називають організатором спроби замаху засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна. Минулого тижня ця людина взяла на себе відповідальність за рейд у два прикордонні села у Брянській області. Він говорив про це в інтерв'ю, стверджуючи, що дії його формування нібито узгоджені Києвом. Українська влада заперечує будь-яку причетність до рейду, який Кремль назвав терористичною атакою.

Зазначимо, що на Малофєєва було накладено санкції, оскільки він тісно пов'язаний з українськими сепаратистами на сході України та в Криму. Уряд України порушив кримінальну справу за фактом його передбачуваної матеріальної та фінансової підтримки сепаратистів. Крім того, він зробив низку публічних заяв на підтримку анексії Криму та приєднання України до росії і, зокрема, заявив у червні 2014 року, що: «Ви не можете включити всю Україну до складу росії. Схід (України) може бути».

Як писали «ФАКТИ», 2 березня бійці «Російського добровольчого корпусу» здійснили напад на прикордонний район Брянської області росії.

Фото: BBC

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