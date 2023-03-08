38.18 / 38.27 40.08 / 40.29
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Краще відмовитися зовсім: чому не можна їсти продукти, що підгоріли

10:59 8 березня 2023
Смажена картопля

Негативно впливати на здоров`я людини можуть не лише неякісні продукти, а й цілком якісни, при приготуванні яких були допущені помилки.

Як пише «Моє здоров’я», при нагріванні певних продукти, наприклад картоплі, хліба чи кави, до температури понад 120 °C, внаслідок взаємодії цукру з амінокислотою аспарагіном утворюється речовина під назвою акриламід, який може бути канцерогеном.

Акриламід може збільшити ризик розвитку раку у людей, особливо у дітей. А ще акриламід є нейротоксичним для людини, тобто може впливати на нервову систему.

Отже, любителям підгорілих шматочків на пательні краще відмовитися від них — це може бути небезпечним. А ще краще — зовсім відмовитись від підгорілих продуктів.

Раніше дієтологиня розповідала, яка дієта найкорисніша для профілактики онкозахворювання.

Фото Pixabay

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрономія

Левам — більше енергії, Близнюкам — цінні поради від старих знайомих, Скорпіонам — лише спокій: гороскоп на 8 березня 2023 року

віники

«Намітаємо» в дім удачу та багатство: що потрібно знати про віник

лампа

Тариф на електроенергію зросте: коли й кому доведеться платити більше

Проліски

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких навесні-2023 чекає успіх

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту