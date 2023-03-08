Краще відмовитися зовсім: чому не можна їсти продукти, що підгоріли

Негативно впливати на здоров`я людини можуть не лише неякісні продукти, а й цілком якісни, при приготуванні яких були допущені помилки.

Як пише «Моє здоров’я», при нагріванні певних продукти, наприклад картоплі, хліба чи кави, до температури понад 120 °C, внаслідок взаємодії цукру з амінокислотою аспарагіном утворюється речовина під назвою акриламід, який може бути канцерогеном.

Акриламід може збільшити ризик розвитку раку у людей, особливо у дітей. А ще акриламід є нейротоксичним для людини, тобто може впливати на нервову систему.

Отже, любителям підгорілих шматочків на пательні краще відмовитися від них — це може бути небезпечним. А ще краще — зовсім відмовитись від підгорілих продуктів.

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Фото Pixabay

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