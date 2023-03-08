Лапав дівчину за груди і приспускав свої труси: ексодноклубник Зінченка потрапив п'яним у скандал (відео)

Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної Англії Кайл Уокер, котрий якось «запалив» на карантині з повіями, потрапив у гучний скандал через добу після перемоги в АПЛ над «Ньюкаслом» (2:0). Футболіст, що неабияк випив, у компанії друзів завалився в один з барів Манчестера, де приставав до жінок і дозволяв собі ганебну поведінку, повідомляє The Sun.

Колишній одноклубник Олександра Зінченка лапав одну з дівчат за груди і навіть приспускав свої штани та білизну на очах інших відвідувачів бару. Він був настільки п'яний, що ледве намацав свій гаманець, щоб заплатити 250 фунтів стерлінгів (майже 300 доларів) за випивку. «Подвиги» 32-річного віцечемпіона Європи у складі збірної Англії зафіксували камери відеоспостереження. Те ще видовище.

До речі, наставник «МанСіті» Пеп Гвардіола, даючи своїм підопічним після перемоги два дні вихідних, сказав: «Два вихідні вдома. Не хочу їх бачити, вони не хочуть бачити мене». Уокер «прислухався» до слів свого наставника. Тепер футболісту, у якого є дружина Енні та четверо дітей, може загрожувати до двох років ув'язнення за непристойне оголення.

Кайл Уокер з дружиною

Дані Алвес, Ашраф Хакімі, Кайл Уокер… Оце вже понадилися праві захисники «ходити наліво».

Нагадаємо, що Кайл Уокер всю свою кар'єру провів на Туманному Альбіоні, голосно заявивши про себе в «Тоттенхемі». 52,7 млн євро, заплачені за захисника «Манчестер Сіті», — яскраве підтвердження цього. У футболці збірної Англії футболіст провів 73 матчі. Уокер — чотириразовий чемпіон Англії та переможець Кубка англійської ліги, дворазовий володар Суперкубка Англії та володар Кубка країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка НБА голим розмахував пістолетом у стриптиз-клубі.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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