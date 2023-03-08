Домашні чебуреки: смак перевершить ваші очікування
Домашні чебуреки хороші тим, що ви можете бути впевнені у якості та свіжості м'яса, яке використовуєте. А ще готувати страви у домашніх умовах завжди економніше, ніж купувати готову продукцію у кафе та ресторанах. Рецептом чебуреків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачні смажені пиріжки з капустою.
— Сьогодні готуємо найсмачніші чебуреки, — каже Елла Іванова. — Рецепт досить простий, але результат перевершить ваші очікування.
Домашні чебуреки
100−120 г окропу
1 столова ложка олії
Сіль
250 г борошна
Начинка
300 г м'ясного фаршу
1 велика цибулина
Сіль
Перець
Приблизно 100 г крижаної води
Просіюємо борошно. З'єднуємо окріп, сіль, олію. Замішуємо тісто. Загортаємо у плівку. Хай постоїть. Пару разів зробимо обминання.
У фарш додаємо всі інгредієнти. Воду вливаємо поступово. Розкочуємо тісто й формуємо чебуреки. Смажимо у фритюрі.
І смачного!
Раніше львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт поділилася дивовижним рецептом до весняних свят — «аристократичного» польського пляцку «Пані Валевська».
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Фото з альбому Елли Іванової140
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