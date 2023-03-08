Домашні чебуреки: смак перевершить ваші очікування

Домашні чебуреки хороші тим, що ви можете бути впевнені у якості та свіжості м'яса, яке використовуєте. А ще готувати страви у домашніх умовах завжди економніше, ніж купувати готову продукцію у кафе та ресторанах. Рецептом чебуреків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачні смажені пиріжки з капустою.

— Сьогодні готуємо найсмачніші чебуреки, — каже Елла Іванова. — Рецепт досить простий, але результат перевершить ваші очікування.

Домашні чебуреки 100−120 г окропу 1 столова ложка олії Сіль 250 г борошна Начинка 300 г м'ясного фаршу 1 велика цибулина Сіль Перець Приблизно 100 г крижаної води Просіюємо борошно. З'єднуємо окріп, сіль, олію. Замішуємо тісто. Загортаємо у плівку. Хай постоїть. Пару разів зробимо обминання. У фарш додаємо всі інгредієнти. Воду вливаємо поступово. Розкочуємо тісто й формуємо чебуреки. Смажимо у фритюрі. І смачного!

Раніше львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт поділилася дивовижним рецептом до весняних свят — «аристократичного» польського пляцку «Пані Валевська».

Фото з альбому Елли Іванової

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram