Де дивитися онлайн «Манчестер Сіті» — «Лейпциг»: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 березня, на аренах Манчестера та Порту пройдуть матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що в перших поєдинках «МанСіті» та «Лейпциг» розписали «мирову» в Німеччині (1:1), а «Інтер» удома мінімально обіграв «Порту» (1:0).

У черговому турі англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на виїзді дотиснув наприкінці зустрічі «Кристал Пелас» — 1:0 (Холанд, 78, з пенальті). Підопічні Хосепа Гвардіоли з 61 очком продовжують гонитву за лідируючим «Арсеналом», у якого на п'ять балів більше.

Відеоогляд матчу «Кристал Пелас» — «МанСіті» — 0:1

У свою чергу, «Лейпциг» розгромив у домашньому поєдинку чемпіонату Німеччини «Боруссію» з Менхенгладбаха — 3:0 (Вернер, 57, Форсберг, 71, Гвардіол, 80; на 53-й хвилині Плеа («Боруссія» (Менхенгладбах) не реалізував пенальті) та з 45 очками розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці, відстаючи на п'ять балів від дортмундської «Борусії» та на сім — від «Баварії».

Відеоогляд поєдинку «Лейпциг» — «Боруссія» М. — 3:0

Букмекери у протистоянні команд віддають перевагу чемпіону Англії. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Манчестер Сіті» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,40, на нічию — 5,20, на виграш «Лейпцига» — 8,30. Також аналітики практично не сумніваються в тому, що до чвертьфіналу пройде клуб із Туманного Альбіону — 1,19 проти 5,30 у суперника.

Ще в одному поєдинку ігрового дня «Порту» після мінімальної виїзної поразки прийме на своєму полі міланський «Інтер». Букмекери не бачать лідера в майбутньому поєдинку. Приміром, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу португальців в основний час приймає з коефіцієнтом 2,71, на нічию — 3,45, на виграш гостей — 2,73.

У прямій трансляції на території України матчі «Манчестер Сіті» - «Лейпциг» та «Порту» — «Інтер» дивіться о 22:00 на медіа-сервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

14 березня (вівторок)

«Манчестер Сіті» — «Лейпциг» 22:00 MEGOGO

«Порту» — «Інтер» 22.00 MEGOGO

Нагадаємо, що чвертьфіналістами Ліги чемпіонів уже стали «Челсі», «Бенфіка», «Баварія» та «Мілан». Ще у двох поєдинках-відповідях 1/8 фіналу зіграють 15 березня «Реал» — «Ліверпуль» (перший матч — 5:2) та «Наполі» — «Айнтрахт» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексодноклубник Зінченка по «Манчестер Сіті» Кайл Вокер вляпався у п'яний скандал.

Фото uefa.com

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