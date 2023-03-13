Де і коли дивитися онлайн «Фейєноорд» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 16 березня, на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі відбудеться поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між голландським «Фейєноордом» і донецьким «Шахтарем», який вибив з розіграшу французький «Ренн». Нагадаємо, що перша зустріч суперників у Варшаві завершилася внічию — 1:1.

Минулих вихідних підопічні Арне Слота та Ігора Йовічевича провели чергові матчі у своїх національних лігах. Роттердамці у домашньому поєдинку чемпіонату Нідерландів не без зусиль перемогли «Волендам» — 2:1 (Хіменес, 52, Мірані, 74, у свої ворота — ван Мігем, 12) і продовжують лідирувати з 3-очковою перевагою над «Аяксом».

Відеоогляд матчу «Фейєноорд» — «Волендам» — 2:1

Що ж до «Шахтаря», який добирався до місця проведення поєдинку цілих 18 годин, то у грі 17-го туру УПЛ «помаранчево-чорні» розгромили у Кривому Розі «Кривбас» — 3:0 (Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84) та захопили лідерство у чемпіонаті України, на три очки випереджаючи «Дніпро-1».

Відеоогляд матчу «Кривбас» — «Шахтар» — 0:3

У минулі роки гірники лише раз гостювали на арені «Де Кюйп», коли у жовтні 2017-го обіграли роттердамців у поєдинку групового турніру Ліги чемпіонів — 2:1.

Фаворитом майбутньої зустрічі букмекери бачать голландців. Наприклад, аналітики Favbet ставки на виграш «Фейєноорда» в основний час приймають з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 4,50, на перемогу «Шахтаря» — 7,00. Набагато більше шансів у голландців і на прохід до чвертьфіналу: 1,21 проти 4,80 у донеччан.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Фейєноорд» — «Шахтар» покаже о 19:45 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

16 березня (четвер)

«Фейєноорд» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що в інших поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи цього ж дня зіграють: «Фенербахче» — «Севілья» (перший матч — 0:2), «Фрайбург» — «Ювентус» (0:1), «Бетіс» — «Манчестер Юнайтед» (1:4), «Юніон Сент-Жиллуаз» — «Уніон» (3:3), «Ференцварош» — «Байєр» (0:2), «Арсенал» — «Спортинг» (2: 2) і «Реал Сосьєдад» — «Рома» (0:2). Кожен чвертьфіналіст турніру отримає від УЄФА 1,8 млн євро.

Додамо, що жеребкування пар ¼ та ½ фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 17 березня (початок — о 14:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Шахтаря» Михайло Мудрик відзначився першою гольовою передачею за «Челсі».

Фото ФК «Шахтар»

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