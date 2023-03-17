Ізраїль готовий надати Україні захист від безпілотників

Американський портал Axios повідомив про те, що вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єрусалим схвалив можливість постачання озброєнь Києву. Йдеться про ізраїльські системи радіоелектронного придушення БПЛА.

Як стверджує Axios, уряд Біньяміна Нетаньяху видав ліцензії двом компаніям — Elbit і Rafael. Обидві фірми виробляють системи захисту від безпілотників. І вони вважаються одними з найкращих у світі. Технології Elbit і Rafael дають змогу збивати БПЛА в радіусі до 40 км. Ліцензії дають право компаніям поставляти свою продукцію в Україну.

Американський портал повідомляє, що рішення було ухвалено ще в середині лютого. І міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив про видачу ліцензій президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва.

Після цього делегація Міністерства оборони України побувала в Ізраїлі, щоб ознайомитися з цими системами. Однак наразі жодних договорів про постачання підписано не було.

До останнього часу Ізраїль категорично відкидав можливість поставок озброєння Україні. При цьому ізраїльська влада неодноразово і недвозначно засуджувала російську агресію.

На позицію Ізраїлю вплинула активна військова співпраця між росією та Іраном. Іран постачає росії бойові безпілотники, які та задіює для атак на українські цивільні об'єкти.

Нагадаємо, що у Львівській області презентували вітчизняну систему захисту від безпілотних літальних апаратів і дронів. Проєкт називається «Закрите небо».

Фото з сайту bbc.com

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