Прізвище в паспортах написано по-різному: чи анулюють біометричний документ через помилку у транслітерації

17 листопада 2022 року набрали чинності зміни до постанови Кабміну від 7 травня 2014 р. № 152, якою було затверджено порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зміни стосувалися серед іншого й підстав визнання недійсним закордонного паспорта. Й тепер дуже часто виникають питання, коли особа через вік замінила старий паспорт на ID-картку, але склалася ситуація, що у внутрішньому паспорті ім’я написали інакше, ніж є у закордонному. А людині терміново потрібно виїжджати за кордон по роботі. Чи можуть через це відмовити у перетині кордону, відповідь дали в Юридичному пораднику для ВПО:

«Відповідно до підп. 1 п. 89 Порядку, паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі, коли він підлягає обміну у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон (у тому числі у зв’язку зі зміною написання латинськими літерами складових імені — „прізвище“, „ім'я“ — у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України). У лютому 2023 р. в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Через це регіональні управління Державної міграційної служби почали оприлюднювати роз’яснення, що у разі різної транслітерації в паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ».

Оскільки ситуація викликала жваву реакцію суспільства, Державна міграційна служба повідомила, що «старіший» паспорт з іншою транслітерацією визнаватиметься недійсним лише після звернення особи за отриманням або обміном документа чи у разі закінчення строку дії документа. Відповідно, до настання однієї із вищезазначених обставин закордонні паспорти залишатимуться дійсними. При цьому Державна міграційна служба закликає за можливості оновити паспортний документ, в якому була невірна транслітерація.

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