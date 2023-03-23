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Курячі гнізда з сиром: порадуємо домашніх незвичною стравою на вечерю або сніданок

19:10 23 березня 2023
Курячі гнізда

Українські господині славляться свою здатністю приготувати неймовірну смакоту із найпростіших продуктів. Особливо доречною така здатність буде для мам з дітьми — адже догодити останнім не так вже й просто.

І ось днями у TikTok виклали рецепт курячих котлеток з сиром, які точно прийдуться до смаку вашій малечі.

Для їх приготування візьміть курячий фарш, додайте дрібно нарізану цибулю і натерту на тертці сиру моркву, подбірбнений зубчик часнику та 1 яйце. Також додайте панірувальні сухарі, спеції та столову ложку сметани. Все добре вимішайте.

Формуйте котлетки із заглибленням, куди викладіть тертий сир, змішаний зі сметаною.

Відправте гнізда у духовку на 30−40 хвилин.

А під час Великого посту рекомендуємо звернути увагу на крабові котлети та котлети з квашеної капусти.

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