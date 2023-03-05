Ситно та корисно: готуємо крабові котлети
Якщо вам хочеться порадувати родину новою та корисною стравою, то крабові котлети стануть ідеальним рішенням. Вони сподобаються абсолютно всім членам вашої сім'ї, а ще не додадуть на вашій талії жодного зайвого сантиметру. Таку страву можна їсти і на обід, і на вечерю. Поєднувати із салатами або свіжими овочами, чи з гарніром з улюбленої крупи, ділиться українська дієтологиня Катерина Черкаська.
Інгредієнти:
- Крабові палички — 100 г
- сир кисломолочний — 40 г
- яйце — 1 шт.
- сир твердий — 20 г
- розпушувач — ¼ ч. л.
- борошно вівсяне/цілозернове — 1 ст. л.
- зелень (зелена цибуля, кріп) — до свого смаку
- спеції — до смаку
Приготування:
Перебиваємо блендером палички, кисломолочний сир, яйце. Далі додаємо борошно, розпушувач та твердий сир. Смажимо котлети з двох сторін до золотистого кольору або запікаємо.
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