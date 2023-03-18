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Країна: Туреччина (Каппадокія, Анатолія)
Рік створення: 2019
Діаметр: 50 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час подорожі стародавньою турецькою Анатолією мені довелося почути чимало розповідей про легендарного філософа Ходжу Насреддіна, який жив у тих місцях у 13-му столітті. Нерідко ці короткі історії схожі на справжні анекдоти. Але найчастіше змушували задуматися над речами, які турбують кожного з нас упродовж усього життя. Так ось.
Якось увечері за чашкою чаю зібралися вчені мужі, розмірковуючи на теми буття. Особливу суперечку викликало питання: що на світі найгірше для людини?
Хтось стверджував, що не буває нічого гіршого за бідність. Інші називали найжахливішими подіями у житті людини хвороби та саму смерть. Нарешті, всі звернули увагу на те, як довго не втручається в цю суперечку Насреддін.
- А ти що скажеш, Ходжо? — звернулися до нього.
- А що тут казати? — посміхнувся мудрець. — Для мене в цій суперечці все зрозуміло, як ясний день. Найгірше буває, коли не справджується те, чого хочеш.
Бачачи, як на підтвердження його слів багато хто з присутніх почав кивати головами, Насреддін додав:
- Але ще гірше, коли збувається те, чого не хочеш.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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