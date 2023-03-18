24 березня 2023

Під час подорожі стародавньою турецькою Анатолією мені довелося почути чимало розповідей про легендарного філософа Ходжу Насреддіна, який жив у тих місцях у 13-му столітті. Нерідко ці короткі історії схожі на справжні анекдоти. Але найчастіше змушували задуматися над речами, які турбують кожного з нас упродовж усього життя. Так ось.

Якось увечері за чашкою чаю зібралися вчені мужі, розмірковуючи на теми буття. Особливу суперечку викликало питання: що на світі найгірше для людини?

Хтось стверджував, що не буває нічого гіршого за бідність. Інші називали найжахливішими подіями у житті людини хвороби та саму смерть. Нарешті, всі звернули увагу на те, як довго не втручається в цю суперечку Насреддін.

- А ти що скажеш, Ходжо? — звернулися до нього.

- А що тут казати? — посміхнувся мудрець. — Для мене в цій суперечці все зрозуміло, як ясний день. Найгірше буває, коли не справджується те, чого хочеш.

Бачачи, як на підтвердження його слів багато хто з присутніх почав кивати головами, Насреддін додав:

- Але ще гірше, коли збувається те, чого не хочеш.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.