38.02 / 37.93 40.69 / 41.56
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
24 березня 2023
ТАРІЛКА
ТАРІЛКА

Країна: Туреччина (Каппадокія, Анатолія)
Рік створення: 2019
Діаметр: 50 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Під час подорожі стародавньою турецькою Анатолією мені довелося почути чимало розповідей про легендарного філософа Ходжу Насреддіна, який жив у тих місцях у 13-му столітті. Нерідко ці короткі історії схожі на справжні анекдоти. Але найчастіше змушували задуматися над речами, які турбують кожного з нас упродовж усього життя. Так ось.

Якось увечері за чашкою чаю зібралися вчені мужі, розмірковуючи на теми буття. Особливу суперечку викликало питання: що на світі найгірше для людини?

Хтось стверджував, що не буває нічого гіршого за бідність. Інші називали найжахливішими подіями у житті людини хвороби та саму смерть. Нарешті, всі звернули увагу на те, як довго не втручається в цю суперечку Насреддін.
- А ти що скажеш, Ходжо? — звернулися до нього.
- А що тут казати? — посміхнувся мудрець. — Для мене в цій суперечці все зрозуміло, як ясний день. Найгірше буває, коли не справджується те, чого хочеш.

Бачачи, як на підтвердження його слів багато хто з присутніх почав кивати головами, Насреддін додав:
- Але ще гірше, коли збувається те, чого не хочеш.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Названо чотири організації, від яких українці можуть отримати до 7 тис. грн допомоги: куди звертатись

Туалет

Три таблетки аспірину — і унітаз як новий: корисний лайфхак для господарок

техогляд

Загрожує штраф в 17 тисяч грн: які авто в Україні мають обов’язково пройти техогляд

Розсада капусти

Через тиждень стеблинка розсади стане товщою за палець: названо суперпідживлення для томатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту