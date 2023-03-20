- 10:40 Ніколи не виливайте воду після варіння рису: вона дасть вам приголомшливий ефект на дачі та городі
- 10:10 Королівський дерун: нереальна смакота на обід або вечерю від української блогерки-красуні
- 09:45 Частині пенсіонерів будуть доплачувати 500 грн в місяць: хто може на них розраховувати
- 09:05 Дощі, грози і навіть сніг: якої погоди чекати на Благовіщення, 25 березня
- 09:02 Звістка наздогнала в Лондоні: лідер збірної України Віктор Циганков уперше став батьком
- 08:40 Гелікоптер Мі-24, шість безпілотників, 2 ЗРК і склад боєприпасів: ЗСУ завдали нищівних ударів по скупченнях ворога
- 08:10 Овнам і Терезам — не піддаватися на провокації, Ракам — багато працювати: гороскоп на суботу, 25 березня
- 07:50 Франція з новим капітаном розбила команду легендарного Кумана: відеоогляди матчів відбору Євро-2024
- 24.03 22:30 Ви більше не відмовитесь від них: висаджуйте гортензії навесні
- 24.03 22:15 «Я б спитав, чи не соромно їй»: режисер Боднарчук засудив інтерв’ю Полякової через порівняння її з Тіною Кароль
- 24.03 22:00 Смачно, просто та ще раз смачно: каннеллоні з соусом бешамель
- 24.03 21:30 Картопля, банани та горіхи: чому від цих продуктів не варто відмовлятися тим, хто намагаєтеся схуднути
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: Salvador Debon
Висота: 37 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Вечірні розмови шкільного вчителя Франциско з невеликого містечка під Валенсією відвідували не лише учні, а й усі, кому було цікаво. Як правило, послухати мудру людину збиралися люди різних станів та різного віку. Франциско ніколи не говорив зарозуміло, ніколи не вступав у глибокі філософські суперечки. Навпаки, свої промови він вимовляв просто і зрозуміло кожному. Саме це дуже дратувало священика одного із місцевих храмів. Якось, прийшовши на таку розмову, він вирішив посперечатися з Франциско.
- Гей, учителю! — крикнув священик. — Я дивлюся, тут всі слухаються твоїх слів. А чи зможеш ти змусити мене підкоритися?
- Підійди до мене, і я тобі покажу це, — сказав Франциско.
Священик почав нетерпляче розштовхувати натовп, пробираючись до вчителя.
Франциско посміхнувся:
- Стань від мене ліворуч.
Священик корився.
- Ні, — сказав вчитель, — мабуть, буде краще, якщо ти станеш праворуч.
Той із гордо піднятою головою перейшов праворуч.
- Ось бачиш, — зауважив Франциско, — ти вже підкорився мені. І це, незважаючи на те, що людина ти дуже кмітлива. Тож нам буде про що поговорити…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Названо чотири організації, від яких українці можуть отримати до 7 тис. грн допомоги: куди звертатись
Вітер: 2 м/с Пд
Тиск: 740 мм