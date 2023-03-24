Фігурка дня. «Порцелянові історії». 27 березня 2023

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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Virginia González
Розмір: 32×22 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Доля часто подає нам знаки, які, на жаль, не кожному розпізнати. І лише тим з нас, хто готовий знаходити вирішення своїх проблем завжди і скрізь, вдається, розпізнавши ці знаки, врятувати не лише ситуацію, а часом і життя.
У одного купця мучилася у неволі маленька пташка, яка завжди мріяла про свободу. Одного разу купець зібрався вирушити у подорож Індією, звідки цей птах був родом. І вона попросила господаря розповісти про неї у далекій країні вільним птахам.
Купець, як і обіцяв, розповів про свою полонянку якомусь дикому індійському птаху. Почувши його розповідь, птах мертво впав на землю. Купець вирішив, що це була якась знайома його в'язні, яка, не витримавши переживань про свою подругу, покинула цей грішний світ.
Приголомшений побаченим, він, повернувшись додому, розповів про те, що сталося своїй пташці, яка, як і раніше, томилася у золотій клітці.
- Коли я розповів про тебе одній твоїй подрузі, вона в ту ж мить упала і померла від горя.
Щойно він промовив ці слова, пташка бездушно впала на дно клітки.
- Буває ж таке! — вигукнув засмучений купець. — Звістка про смерть подруги вбила її!
Він дістав пташку з клітки й поклав на підвіконня. Пташка відразу випурхнула у відчинене вікно.
Сівши на гілку сусіднього дерева, вона сказала здивованому господареві:
- Спасибі тобі. Це була порада мудрого птаха, як слід зробити для того, щоб вибратися на волю. Адже я й припустити не могла, що існує такий незвичайний шлях до свободи…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 738 мм