«Бог не в рясі, Бог у душі»: дружина Усика про візит чоловіка до Лаври в останній день «виселення»

У середу, 29 березня, в останній день, коли представники УПЦ (МП) мають виселитися з Києво-Печерської лаври, святиню відвідав знаменитий український боксер Олександр Усик, у якого зірвався бій із Тайсоном Ф'юрі. За свідченнями очевидців, олімпійський чемпіон, у котрого репутація глибоко віруючої людини, побував на ранковому богослужінні і відмовився від коментарів, лише зазначивши, що «прийшов молитися, а не коментувати».

Олександр Усик у Києво-Печерській лаврі вранці 29 березня

Водночас на візит чоловіка до Лаври відреагувала дружина чемпіона світу з боксу Катерина.

«Віра у душі кожного з нас. Для мене віра — це насамперед вчинки, спосіб життя та внутрішнє світло. Бог не в рясі, Бог у душі, але кожному потрібний свій шлях, щоб до цього прийти.

Добро переможе злі наміри наших сусідів. Лавра на Українській землі, і ми маємо повне право ходити туди, коли цього хочемо. Крапка. Слава Україні!" - написала Катерина Усик в Instagram.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Катерина Усик, яка розповіла про те, чим поживилися рашисти в їхньому будинку під Києвом, різко відреагувала на обшуки в Києво-Печерській лаврі. Тоді дружина боксера опублікувала фото, на якому стояли кілька священнослужителів під час обшуку, і в коментарі до знімку додала: «Найстрашніше, що свої злочини вони прикривають найсвятішим! От виродки!».

Сам Усик свого часу заявляв, що хоче, щоб церква очистилася від негідників — тих, хто виконує вказівки росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика натякнула на близьку смерть володимира путіна.

Фото Instagram, Telegram-канал «Труха»

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