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Будете ділитися рецептом із подругами: готуємо домашню паску

21:58 26 березня 2023
паска

Щороку, готуючись до Великодня, кожна господиня береться до випікання пасок, наповнюючи дім ароматом, який асоціюється з родинним затишком та національними традиціями. Деякі люблять рецепти, перевірені поколіннями, а хтось хоче здивувати своїх рідних новим смаком великоднього хліба. Залишилося зовсім небагато часу до Світлого Господнього Воскресіння, а це означає — саме час діставати формочки, запасатися якісним борошном, готувати дріжджі та вибирати рецепти великодньої паски, ділиться кулінарка Світлана Юрченко. За її словами, всі продукти мають бути кімнатної температури!

Інгредієнти:

Опара:

  • молоко — 0,5 л
  • манка — 0,5 ст.
  • дріжджі — 100 г
  • цукор — 1 ст. (250 г)

Тісто:

  • вершкове масло — 200 г
  • маргарин для випічки — 250 г
  • сметана — 1 ст.
  • жовтки — 7 шт.
  • яйця — 8 шт.
  • цукор — 3,5 ст.
  • сіль
  • молоко — 0,5 л
  • цедра з 1 великого апельсина
  • сухофрукти — 500 г
  • ром
  • борошно — 2 кг (+ - залежно від якості)

Глазур:

  • білий шоколад — 100 г
  • молоко — 2−3 ст. л.
  • цукрова пудра — 180 г

Приготування:

Закип'ятити 0,5 л молока, всипати 0,5 стакана манки, помішувати, щоб не утворилися грудочки. Хай вихолоне. Як буде трішки тепле, додати 100 г дріжджів, 1 ст. цукру, перемішати, накрити миску плівкою, хай підходить 30−40 хв.

Розтопити масло і маргарин (для випічки), додати стакан сметани, перемішати. Яйця + жовтки збити з цукром до пишної маси, вилити до масляно-сметанної суміші та додати решту злегка теплого кип'яченого молока (0,5 л), перемішати та додати опару. Всипати частинами борошно і місити тісто. Точну кількість борошна не даю, бо залежить від якості. Тісто виходить доволі туге. Накриваємо і ставимо підходити близько чотирьох годин. За цей час 2−3 рази обминаємо. Тісто викладаємо на стіл та додаємо цедру апельсина та сухофрукти, замочені (на добу) в ромі.

Вимісити гарно тісто, щоб рівномірно розподілилися сухофрукти. Викладаємо тісто в форми на 2/3 об’єму та даємо підійти. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 40−45 хв. Орієнтуємося по сухій дерев’яній шпажці. Час приблизний, який залежить від духовки та розміру форм. Витягуємо з духовки та на бочку даємо вихолонути, час від часу перевертаємо на інший бік. Прикрашаємо на свій смак.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як готувати справжню гуцульську паску із села Космач.

Читайте також: Не рецепт, а «золото»: Людмила Борщ поділилася рецептом смачної домашньої паски

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