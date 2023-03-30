«Грошей не буде»: західні експерти та російські олігархи вже бачать руйнацію російської економіки

Перші місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну минулого року сприяли зростанню цін на нафту й газ, що принесло величезні прибутки москві, але ці дні минули, пише The Wall Street Journal. Війна триває вже другий рік, західні санкції посилюються, державні доходи росії скорочуються, а зростання російської економіки сповільнюється. Країна втратила основних споживачів своїх найбільших експортних товарів — газу й нафти, а рубль впав на понад 20 відсотків до долара з листопада минулого року, пише видання. Робоча сила скорочується, оскільки молоді люди йдуть на фронт або тікають з країни, побоюючись призову в армію. Невизначеність також обмежує інвестиції в бізнес.

«Російська економіка вступає в довгостроковий спад», — прогнозує Олександра Прокопенко, колишня членкиня російського центрального банку, яка залишила країну незабаром після вторгнення.

Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в росії закінчуються гроші. «Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори», — заявив олігарх на економічній конференції.

Президент росії володимир путін сподівався використати поставки російських енергоносіїв для того, щоб обмежити підтримку України з боку Західної Європи, пише газета. Натомість європейські уряди не зменшили підтримку Києва, але швидко почали шукати нові джерела природного газу й нафти.

Більшість потоків російського газу до Європи зупинилася, та після початкового сплеску світові ціни на газ різко впали. Зараз москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на п'ять відсотків до червня. Вона продає свою нафту за нижчими цінами порівняно зі світовими. Як наслідок: за перші два місяці цього року енергетичні доходи російського уряду впали майже вдвічі, якщо порівняти з показниками минулого року, а бюджетний дефіцит збільшився.

Падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат посилюють інфляційні ризики, заявив цього місяця російський центральний банк.

А тим часом найбільша логістична компанія Китаю — OOCL Logistics — припинила морські відвантаження товарів до росії та відмовилася відправляти у Владивосток зі своїх складів навіть вже оплачені замовлення.

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